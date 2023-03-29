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Dünya

Netanyahu’dan Biden’a 'iç meselemize karışma' uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda “Bu yolda devam edemezler” açıklamasına karşılık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün “İsrail, kararlarını en iyi dostları da dahil olmak üzere dışarıdan gelen baskılara göre değil, halkının iradesiyle alan egemen bir ülkedir” açıklamasını yaptı.

11:28 . 29/03/2023 Çarşamba
DHA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - ABD Başkanı Joe Biden

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - ABD Başkanı Joe Biden

İsrail hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi çalışması sonrasında ülkede yaşanan protestoların giderek şiddetlenmesi üzerine ülke turunda olan ABD Başkanı Joe Biden bir gazetecinin sorusu üzerine
“İsrail'in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim ... Bu yolda devam edemezler”
açıklamasını yaptı.
İsrail Başbakanı Netanyahu ise dün sosyal medyadan Biden’a cevaben
“Başkan Biden'ı 40 yılı aşkın bir süredir tanıyorum ve İsrail'e olan uzun süreli bağlılığını takdir ediyorum.  İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ittifak sarsılmazdır ve aramızdaki zaman zaman yaşanan anlaşmazlıkların her zaman üstesinden gelir.
Yönetimim, hükümetin üç kanadı arasında uygun dengeyi yeniden kurarak demokrasiyi güçlendirmeye kararlıdır ve bunu da geniş bir mutabakatla sağlamaya çalışıyoruz.
İsrail, kararlarını en iyi dostları da dahil olmak üzere dışarıdan gelen baskılara göre değil, halkının iradesiyle alan egemen bir ülkedir”
açıklamasını yaptı.




#İsrail
#ABD
#Binyamin Netanyahu
#Joe Biden
37 dakika önce
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