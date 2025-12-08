Netanyahu'dan itiraf: Soykırımı örtbas için 620 milyon dolar harcadık

İsrail Meclisinde muhalefetin talebiyle 'İsrail'in uluslararası statüsünün çöküşü' konulu oturum düzenlendi. Burada söz alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki soykırım saldırılarının ardından dünyadan büyük tepki toplayan İsrail'in uluslararası alanda yalnız olmadığını savundu. Gazze Kasabı, İsrail propagandası için 620 milyon dolardan fazla para harcadıklarını itiraf etti.
Netanyahu, İsrail Meclisinde muhalefetin imzalarıyla düzenlenen "İsrail'in uluslararası statüsünün çöküşü" konulu oturumda konuştu.
"Soykırımı örtbas için 620 milyon dolar harcadık"
Netanyahu, ülkesinin her zamankinden daha güçlü olduğunu ve sadece Orta Doğu değil, bir dünya gücü haline geldiğini savundu.
Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a yoğun saldırılar düzenlerken cesur kararlar aldıklarını ileri süren Netanyahu, daha önce birçok kez dile getirdiği dünya çapında anti-semitizmle mücadele ettikleri iddiasını tekrarladı.
Suriye'yi işaret etti
Bu sırada muhalefet saflarından, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında Gazze'de "savaş ve insanlığa karşı suçlar" işlediği suçlamasıyla çıkardığı yakalama kararına atıfla "Avrupa'da aranıyorsun" sesleri yükseldi.