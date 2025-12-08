Yeni Şafak
Netanyahu'dan itiraf: Soykırımı örtbas için 620 milyon dolar harcadık

21:138/12/2025, Pazartesi
AA
Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu
İsrail Meclisinde muhalefetin talebiyle 'İsrail'in uluslararası statüsünün çöküşü' konulu oturum düzenlendi. Burada söz alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki soykırım saldırılarının ardından dünyadan büyük tepki toplayan İsrail'in uluslararası alanda yalnız olmadığını savundu. Gazze Kasabı, İsrail propagandası için 620 milyon dolardan fazla para harcadıklarını itiraf etti.

Netanyahu, İsrail Meclisinde muhalefetin imzalarıyla düzenlenen "İsrail'in uluslararası statüsünün çöküşü" konulu oturumda konuştu.

Muhalefet saflarından seslerin ve tepkilerin yükseldiği konuşmasında İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin uluslararası alanda yalnız kalmadığını iddia ederek
"muhalefet milletvekillerini gerçeklerden kopuk şekilde boş sloganlar atmakla"
suçladı.

"Soykırımı örtbas için 620 milyon dolar harcadık"

Netanyahu, ülkesinin her zamankinden daha güçlü olduğunu ve sadece Orta Doğu değil, bir dünya gücü haline geldiğini savundu.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a yoğun saldırılar düzenlerken cesur kararlar aldıklarını ileri süren Netanyahu, daha önce birçok kez dile getirdiği dünya çapında anti-semitizmle mücadele ettikleri iddiasını tekrarladı.

İsrail Başbakanı, bütçede Dışişleri Bakanlığının uluslararası alanda İsrail propagandasını yayması için ayrılan paya işaret ederek
"Bu propagandayla mücadele etmek için Dışişleri Bakanlığına 2 milyar şekelden (620 milyon dolar) fazla para aktardık."
ifadesini kullandı.

Suriye'yi işaret etti

Aralık sonunda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceklerini belirten Netanyahu,
"Başka bir süper güç olan Rusya ile de temaslarımız var. Putin ile düzenli olarak görüşüyorum ve bu diyalog, güvenlik çıkarlarının korunması açısından önem taşıyor. Kuzey sınırımız da dahil."
diyerek Suriye'yi işaret etti.

Bu sırada muhalefet saflarından, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında Gazze'de "savaş ve insanlığa karşı suçlar" işlediği suçlamasıyla çıkardığı yakalama kararına atıfla "Avrupa'da aranıyorsun" sesleri yükseldi.



