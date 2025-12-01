Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Trump ile Netanyahu 'Gazze'yi görüştü: Askerden arındırılsın

Trump ile Netanyahu 'Gazze'yi görüştü: Askerden arındırılsın

21:131/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Trump ile Netanyahu (Foto: Arşiv)
Trump ile Netanyahu (Foto: Arşiv)

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi konularında bir telefon görüşmesi yaptı. İsrail'den yapılan açıklamada, Netanyahu ve Trump'ın, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılmasını ele aldığı açıklandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın telefon görüşmesinde Netanyahu'yu yakın süreçte olmak üzere Washington'a davet ettiği kaydedildi.

'Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması'nı görüştüler

Netanyahu ve Trump'ın, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması ile Abraham Anlaşmalarının genişletilmesini ele aldığı kaydedildi.

İkilinin Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konularında mutabık kaldığı belirtildi.

İsrail, Trump'ın bir önceki döneminde, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi bölge ülkeleriyle "Abraham Anlaşmaları" adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Son olarak Kazakistan, kasım başında Abraham Anlaşmaları'na katıldığını resmen duyurmuştu.



#Donald Trump
#ABD
#Binyamin Netanyahu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milyonların gözü bu toplantıda: 2026 Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını ne zaman yapacak? İşte son dakika açıklamalar