Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Netanyahu’nun duruşmasının bitiş saati erkene alındı

Netanyahu’nun duruşmasının bitiş saati erkene alındı

12:1419/05/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Netanyahu'nun dün yapılması gereken duruşması da ‘gün boyu sürecek güvenlik toplantıları’ gerekçesiyle iptal edildi.
Netanyahu'nun dün yapılması gereken duruşması da ‘gün boyu sürecek güvenlik toplantıları’ gerekçesiyle iptal edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasındaki bugünkü duruşmasının bitiş saati, ‘güvenlik ve diplomatik’ gerekçelerle erkene alındı.

İsrail basını, Binyamin Netanyahu’nun bugünkü ifade verme işleminin, planlanandan daha erken şekilde saat 13.00'te sona ereceğini duyurdu.

Mahkeme, ‘güvenlik ve diplomatik’ gerekçelerle duruşmanın bitiş saatinin erkene alındığını bildirdi.

Netanyahu'nun dün yapılması gereken duruşması da ‘gün boyu sürecek güvenlik toplantıları’ gerekçesiyle iptal edildi.



#Binyamin Netanyahu
#duruşma
#yolsuzluk davası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü Yatırımcıları Ekran Başına: Mayıs 2026 Temettü Takvimi ve Hisse Başı Net Nakit Tutarları Netleşti!