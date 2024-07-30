Netanyahu’nun sonu Hitler’inki gibi olacak

Gazze soykırımının durdurulması için aylardır mesai harcayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yıldıramayan İsrail’den hadsiz açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Saddam Hüseyin’in sonu ile tehdit etti. İsrail’e Hitler’in sonu ve Nazilerin yargılamaları hatırlatılarak cevap verildi.
Hafta sonunu memleketi Rize’de geçiren Erdoğan, İsrail’i yeniden uyararak “Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bunları yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız” dedi.
ÇİRKİN AÇIKLAMA
Bu açıklamanın ardından İsrail diplomatik dilini çirkinleştirdi. Dışişleri Bakanı Katz, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan ve Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yan yana fotoğraflarını paylaşarak, “Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinde bulunuyor. (Erdoğan) orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamalı” ifadelerini kullandı.
SONU HİTLER GİBİ
Katz’ın diplomatik nezaketi aşan hadsiz paylaşımına Türkiye’de tepki yağdı. Katz'a ilk cevap Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz” değerlendirmesi yer aldı. İnsanlığın Filistinlilerin yanında duracağı belirtilen açıklamada, “Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak” ifadesine yer verildi.
TARİHTE YAŞANANDAN FARKLI OLMAYACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrailli bakanın açıklamasına tepki göstererek “Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak” değerlendirmesi yaptı.
ERDOĞAN’I YOLUNDAN DÖNDÜREMEYECEKLER
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da şu ifadeleri kullandı: “Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir. Türklerin tarihi de Müslümanların mazisi de bellidir. Geçmişimizde nasıl mazlumdan yana olup zalime karşı durduysak, gelecekte de bu duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz. Ta ki Filistinliler özgür olana dek!”
O günler uzak değil
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de X hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum” diyen Bahçeli, şöyle devam etti: İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir. Soykırımcı bir yönetimin Cumhurbaşkanı’na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye’nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir.
TBMM DAVETİ ŞEREFTİR
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise nerede durduğunu, tarih ve mazlumlar önündeki sorumluluğunu ihmalden süratle kaçınmalıdır. TBMM’ye davet edilmek, muhatabı için bir şereftir. Mavi Vatan’a masal diyen kokuşmuş ve emperyalizmin kuklası haline gelmiş devşirme ve DEM’lenmiş siyasi defoların engellemelerine ve kaleyi içten teslim alma girişimlerine rağmen, Türkiye ve Türk milleti milli haklarını ve egemenlik hukukunu cansiperane savunmanın yanında mazlumların da sonuna kadar yanında ve yöresinde sarsılmaz yerini alacaktır.
Sonunuz tarihin çöplüğü
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları kaydetti: Türkiye'ye bulaşmaya kalkarsanız sonunuz tarihin çöplüğü olur. Sizi gargad ağacı da kurtaramaz ve tarihte azgın kavminizin yaşadığı akıbetle karşılaşırsınız. Ayrıca bir son görmek istiyorsanız Tsedekiya'yı hatırlamanız ve Hitler'e bakmanız yeterli olacaktır.”
Bir avuç katil ve soykırımcısınız
Kabine üyeleri de hadsiz açıklamalara tepki gösterdi.
Caniliklerini örtbas edemez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail Dışişleri Bakanı Katz, tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor. İsrail’in Nazi kafalı Dışişleri Bakanının ve benzerlerinin Cumhurbaşkanımıza sürekli saldırması, Cumhurbaşkanımızın insanlık değerleri ve vicdanı adına takip ettiği siyasetten rahatsız oldukları içindir. Ne yaparlarsa yapsınlar ait oldukları hükümetin caniliğini ve soykırımcı siyasetlerini örtbas edemeyecekler.