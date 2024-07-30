Netanyahu’nun sonu Hitler’inki gibi olacak

Gazze soykırımının durdurulması için aylardır mesai harcayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yıldıramayan İsrail’den hadsiz açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Saddam Hüseyin’in sonu ile tehdit etti. İsrail’e Hitler’in sonu ve Nazilerin yargılamaları hatırlatılarak cevap verildi.

Hafta sonunu memleketi Rize’de geçiren Erdoğan, İsrail’i yeniden uyararak “Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bunları yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız” dedi.

ÇİRKİN AÇIKLAMA

Bu açıklamanın ardından İsrail diplomatik dilini çirkinleştirdi. Dışişleri Bakanı Katz, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan ve Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yan yana fotoğraflarını paylaşarak, “Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinde bulunuyor. (Erdoğan) orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamalı” ifadelerini kullandı.

SONU HİTLER GİBİ

Katz’ın diplomatik nezaketi aşan hadsiz paylaşımına Türkiye’de tepki yağdı. Katz'a ilk cevap Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz” değerlendirmesi yer aldı. İnsanlığın Filistinlilerin yanında duracağı belirtilen açıklamada, “Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak” ifadesine yer verildi.

TARİHTE YAŞANANDAN FARKLI OLMAYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrailli bakanın açıklamasına tepki göstererek “Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak” değerlendirmesi yaptı.

ERDOĞAN’I YOLUNDAN DÖNDÜREMEYECEKLER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da şu ifadeleri kullandı: “Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir. Türklerin tarihi de Müslümanların mazisi de bellidir. Geçmişimizde nasıl mazlumdan yana olup zalime karşı durduysak, gelecekte de bu duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz. Ta ki Filistinliler özgür olana dek!”

O günler uzak değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de X hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum” diyen Bahçeli, şöyle devam etti: İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir. Soykırımcı bir yönetimin Cumhurbaşkanı’na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye’nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir.

TBMM DAVETİ ŞEREFTİR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise nerede durduğunu, tarih ve mazlumlar önündeki sorumluluğunu ihmalden süratle kaçınmalıdır. TBMM’ye davet edilmek, muhatabı için bir şereftir. Mavi Vatan’a masal diyen kokuşmuş ve emperyalizmin kuklası haline gelmiş devşirme ve DEM’lenmiş siyasi defoların engellemelerine ve kaleyi içten teslim alma girişimlerine rağmen, Türkiye ve Türk milleti milli haklarını ve egemenlik hukukunu cansiperane savunmanın yanında mazlumların da sonuna kadar yanında ve yöresinde sarsılmaz yerini alacaktır.

Sonunuz tarihin çöplüğü

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları kaydetti: Türkiye'ye bulaşmaya kalkarsanız sonunuz tarihin çöplüğü olur. Sizi gargad ağacı da kurtaramaz ve tarihte azgın kavminizin yaşadığı akıbetle karşılaşırsınız. Ayrıca bir son görmek istiyorsanız Tsedekiya'yı hatırlamanız ve Hitler'e bakmanız yeterli olacaktır.”

Bir avuç katil ve soykırımcısınız

Kabine üyeleri de hadsiz açıklamalara tepki gösterdi.

* Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası Siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır.

* Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Mazlum ve mağdurların yanında, zalimlerin karşısında duran, her zaman hakkı ve adaleti savunan, tehditlere asla boyun eğmeyen liderdir Recep Tayyip Erdoğan.

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Ellerinde bebek kanı olan işgalci İsrail Hükümetinin Dışişleri Bakanının kendini bilmez sözleri ise yok hükmündedir.

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız.

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başka devletler ve liderlerle karıştırmayın. Haddinizi aşmayın. Boyunuzdan büyük laf etmeyin. Altında kalırsınız.

* İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Masum çocuklara bomba yağdıranlar, tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir.

Caniliklerini örtbas edemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail Dışişleri Bakanı Katz, tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor. İsrail’in Nazi kafalı Dışişleri Bakanının ve benzerlerinin Cumhurbaşkanımıza sürekli saldırması, Cumhurbaşkanımızın insanlık değerleri ve vicdanı adına takip ettiği siyasetten rahatsız oldukları içindir. Ne yaparlarsa yapsınlar ait oldukları hükümetin caniliğini ve soykırımcı siyasetlerini örtbas edemeyecekler.

SANIK SANDALYESİNE OTURACAKLAR

* Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız, hayatını adaletsizlik ve zulümle mücadeleye adamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak savaş suçlarınızı kamufle edemezsiniz.

* Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı-Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç: Netanyahu ve kabinesinin üyeleri bütün soykırımcılar gibi tarihin çöplüklerinde kendilerini bulacaktır.

* TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel: Netanyahu ve hükümeti sanık sandalyesine oturacaklardır. Soykırımcı İsrailli yetkililerin sonu, soykırımcı Hitler gibi olacaktır.







