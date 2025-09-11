Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Netanyahu'nun yeni soykırım planı "gönüllü göç": Ya sürgün ya ölüm

Netanyahu'nun yeni soykırım planı "gönüllü göç": Ya sürgün ya ölüm

17:5611/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Gazze'ye sürgün planı
Gazze'ye sürgün planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey kurmaylarıyla "gönüllü göç" adı altında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi planını görüştüğü bildirildi.

İsrail basında çıkan haberde, Netanyahu başkanlığında yapılan toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesine yönelik planın görüşüldüğü belirtildi.

Toplantı kapsamında Filistinlilerin gelecek ay başından itibaren Gazze'den ayrılmasına izin verilmesine yönelik planın ele alındığı ifade edildi.

Güvenlik yetkililerinin toplantıda, Filistinlilerin gelecek aydan itibaren hava ve kara yoluyla "gönüllü göç" adı altında Gazze'den gönderilmesine ilişkin bir plan sunduğu kaydedildi.

Adı açıklanmayan güvenlik yetkilileri, İsrail'in Gazze'den sürgün edilecek Filistinlilerin gönderilmesi için bazı Afrika ülkeleriyle görüştüğü ancak şu ana kadar herhangi bir anlaşmaya varılmadığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin sürgün planı kapsamında Netanyahu'nun üst düzey isimlerle toplantı yaptığı yönündeki habere ilişkin değerlendirmede bulunmadığı belirtildi.

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu ve kıtlığa mahkum ettiği Gazze'deki 2,3 milyon Filistinliyi "gönüllü göç" adı altında topraklarından sürgün etmeyi planlıyor.

Refah kapısı tehdidi

Son olarak Netanyahu, bu ay başında Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret eden Netanyahu,"Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu.



#gazze
#israil
#Filistin
#"gönüllü göç"
#Netanyahu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖZYES TERCİHLERİ BAŞLADI: 2025 YKS Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Özyes tercih kılavuzu PDF indir