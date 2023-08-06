New York savaş alanı

Kai Cenat’ın çağrısı sonrası kalabalık gruplar yerel saatle cuma günü 13.00 sıralarında toplanmaya başladı. New York polisi olayların büyümesi üzerine bin kişilik bir emniyet gücünü bölgeye gönderdi. Kalabalık arasında kısa zamanda gerginlik tavan yaptı ve gruplar birbirine saldırmaya başladı. Araçlara ve duraklara tırmanan bazı kişiler polise şişe atarken, olay çıkaranlar hem birbirlerine hem de polise havai fişek fırlattı. Cenat da bu süreçte canlı yayında yaşananları aktarmayı sürdürdü. New York polisi gözaltına alınan kişiler arasında Cenat’ın da olduğunu açıkladı. Fenomenin isyan başlatmakla suçlanabileceği ifade ediliyor.