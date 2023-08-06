|
Dünya

New York savaş alanı

Amerika’nın New York kentinde sosyal medya fenomeni Kai Cenat’ın 300 adet bedava Play Station dağıtma vaadi kent merkezinin altını üstüne getirdi.

Dış Haberler
04:00 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bedava PlaystatIon için toplanan kalabalık birbirine girdi.

Bedava PlaystatIon için toplanan kalabalık birbirine girdi.

Kai Cenat’ın çağrısı sonrası kalabalık gruplar yerel saatle cuma günü 13.00 sıralarında toplanmaya başladı. New York polisi olayların büyümesi üzerine bin kişilik bir emniyet gücünü bölgeye gönderdi. Kalabalık arasında kısa zamanda gerginlik tavan yaptı ve gruplar birbirine saldırmaya başladı. Araçlara ve duraklara tırmanan bazı kişiler polise şişe atarken, olay çıkaranlar hem birbirlerine hem de polise havai fişek fırlattı. Cenat da bu süreçte canlı yayında yaşananları aktarmayı sürdürdü. New York polisi gözaltına alınan kişiler arasında Cenat’ın da olduğunu açıkladı. Fenomenin isyan başlatmakla suçlanabileceği ifade ediliyor.




#New York
#İzdiham
#Kai Cenat
5 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MKE Ankaragücü - Konyaspor canlı yayın ve canlı skor ekranı