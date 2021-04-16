​Newcastle için ada seferi​: Johnson'a satış için aracı ol baskısı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İngiltere ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı. İngiliz medyası, uzun süredir Newcastle United takımını satın almaya çalışan veliaht prensin bu konuda İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a baskı yaptığını duyurdu. Daily Mail, Muhammed bin Selman’ın Boris Johnson’ı “yanlış kararı düzeltmeye ve yeniden gözden geçirmeye” çağırdığını bildirirken, görüşmelerin ardından Johnson’ın ünlü futbol kulübünün Suudi Arabistan’a satılması için arabuluculuk yapması bekleniyor.

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Muhammed bin Selman

Boris Johnson

Geçtiğimiz yıl Newcastle United’ın satışı için başlayan süreç, aylar süren araştırma neticesinde bir türlü sonuca bağlanamamış; veliaht prensin başında bulunduğu Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Newcastle United için yaptığı 300 milyon pound’luk teklifi geri çekmişti.

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DETAYLICA ARAŞTIRILSIN

Uluslararası Af Örgütü’nün İngiltere Direktörü Kate Allen Premier Lig Başkanı Richard Masters’a yazdığı mektupta, Newcastle United’ın satışının engellenmesini istemişti. Mektupta Suudi fonunun neden bir İngiliz kulübü satın almak istediği konusunun ciddi şekilde araştırılması gerektiği belirtilerek, “Premier Lig; küresel futbol değerleriyle çelişen son derece ahlak dışı eylemleri örtbas için İngiliz futbolunun prestijini kullanmak isteyenlerin oyuncağı olma riskiyle karşı karşıya” ifadeleri yer almıştı.

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