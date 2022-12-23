Nijerya'da hava operasyonu: 150 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava saldrısı düzenlendi. Saldırıda 150 terörist etkisiz hale getirildi.
İstihbarat yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada ordunun, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında Boko Haram'ın yaptığı toplantı sırasında hava operasyonu düzenlediğini belirtti.
150 terörist etkisiz hale getirildi
Operasyonda 150 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Zagazola Makama, teröristlerin sığınaklarının da imha edildiğini ifade etti.
Terör eylemlerinde 20 bin kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.