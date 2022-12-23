Dünya Nijeryada hava operasyonu 150 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi
AFRİKA

Nijerya'da hava operasyonu: 150 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen hava operasyonlarında 150 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonda teröristlerin sığınaklarının da imha edildiği aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada hava operasyonu: 150 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi
Nijerya

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava saldrısı düzenlendi. Saldırıda 150 terörist etkisiz hale getirildi.

İstihbarat yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada ordunun, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında Boko Haram'ın yaptığı toplantı sırasında hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

150 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda 150 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Zagazola Makama, teröristlerin sığınaklarının da imha edildiğini ifade etti.

Terör eylemlerinde 20 bin kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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