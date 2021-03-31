Nijerya'da kanlı saldırı: 15 kişi öldü

Ebonyi Valisi David Umahi, yerel basına yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganların eyaletin Nkalaha, Obegu, Amaezu ve Umuhuali bölgelerinde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Umahi, saldırılarda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Umahi, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını ifade etti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı