Dünya Nijeryada kanlı saldırı 15 kişi öldü
AFRİKA

Nijerya'da kanlı saldırı: 15 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Haber Merkezi AA
Nijeryada kanlı saldırı: 15 kişi öldü
Arşiv

Ebonyi Valisi David Umahi, yerel basına yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganların eyaletin Nkalaha, Obegu, Amaezu ve Umuhuali bölgelerinde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Umahi, saldırılarda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Umahi, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını ifade etti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

  • Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
  • Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.
  • Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Abone Ol Google News
Letonya kabusu sürüyor

Letonya kabusu sürüyor

​A Milli Takımımız, Letonya ile 3-3 berabere kaldı.
TVNET yılın en iyisi seçildi

TVNET yılın en iyisi seçildi

Güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden İBBye yakın hesapların ziyaret anketine tepki: Bu hale düştüyseniz vay halinize

​İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

​Vaka sayılarındaki yükseliş devam ediyor.

​Kovid-19 laboratuvarda mı üretildi?

​Yaklaşık üç saat süren toplantıdan kritik açıklama.
Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.
100 bin kişinin gelmesi bekleniyor

100 bin kişinin gelmesi bekleniyor

Vali duyurdu: 10 günlük karantina uygulanacak.

​Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması.

​İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.