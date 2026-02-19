Yeni Şafak
Nijerya'da ramazan ayı dolayısıyla 90 mahkum affedildi

AA
Nijerya'da Ramazan ayı vesilesiyle Kaduna Valisi Uba Sani, 90 mahkuma af çıkarıldığını duyurdu. Uba, Ramazan ayının "ruhu arındıran ve yücelten kutsal bir inanç direği" olduğunu ifade etti.

Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde ramazan ayı dolayısıyla 90 mahkum affedildi.

Kaduna Valisi Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının
"ruhu arındıran ve yücelten kutsal bir inanç direği"
olduğunu belirtti.

İkinci şanslar sunulması hedefleniyor

Ramazan vesilesiyle eyalette 90 mahkuma af çıkardığını aktaran Uba, affedilenlerin eyalet genelinde küçük suçlardan hüküm giyen mahkumlar olduğunu bildirdi.

Uba, müdahalenin hak eden mahkumlara yardım sağlamayı, uzlaşmayı teşvik etmeyi ve kutsal ayın sembolize ettiği ahlaki değerler doğrultusunda yenilenmiş amaç ve ikinci şanslar sunmayı hedeflediğini kaydetti.



