Nijerya'da ramazan ayı dolayısıyla 90 mahkum affedildi

Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde ramazan ayı dolayısıyla 90 mahkum affedildi.

"ruhu arındıran ve yücelten kutsal bir inanç direği"

Uba, müdahalenin hak eden mahkumlara yardım sağlamayı, uzlaşmayı teşvik etmeyi ve kutsal ayın sembolize ettiği ahlaki değerler doğrultusunda yenilenmiş amaç ve ikinci şanslar sunmayı hedeflediğini kaydetti.