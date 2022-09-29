Nikol Paşinyan: Azerbaycan'ı durdurun

Ermenistan güçleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açarak gerilimi körüklemenin yollarını arıyor. Azerbaycan güçleri de kendilerini savunmak üzere karşılık veriyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir kez daha Azerbaycan'ın "işgal" girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Paşinyan'dan Azerbaycan iddiaları

Bakü'nün kendi toprakları üzerindeki hak iddiasını çarpıtmaya çalışan Paşinyan, Azerbaycan birliklerinin geri çekilmesi ve uluslararası gözlemcilerin konuşlandırılması çağrısında bulundu.

Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere imza attı:

"Yeni bir Azerbaycan saldırısı sonucu Ermenistan topraklarında 3 Ermeni askeri öldürüldü. Ermeni bağımsızlığına, egemenliğine ve demokrasisine yönelik bir saldırı."

"Uluslararası gözlem heyeti yerleştirilsin"

Ermeni lider,"Azerbaycan birliklerinin geri çekilmesi ve Azerbaycan 'işgalinden' etkilenen Ermeni toprakları ve sınır bölgelerine uluslararası bir gözlem heyetinin yerleştirilmesi mutlak bir zorunluluktur."iddiasını ortaya attı.

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"Azerbaycan durdurulmalı"

Azerbaycan'ın bölgedeki meşru varlığını "işgal" olarak nitelendirmeye çalışan Paşinyan, "Azerbaycan kınanmalı ve durdurulmalı.” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir açıklamasında,"Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sorgulamaya devam ederse, Azerbaycan'ın başka seçeneği kalmayacak ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü sorgulayacaktır." diye konuşmuştu.

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