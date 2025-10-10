Nobel Komitesi'nin yanıtı Trump'ı kızdıracak: Cesaret ve dürüst sahiplerine veriliyor

Trump'a 'barış' ödülü verilmediği için hedefe konulan Nobel Komitesi eleştirilere Başkan Frydnes ile yanıt verdi.
2025 Nobel Barış Ödülü'nün Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado'ya verildi. Karara tepki gösteren Beyaz Saray, ödülü ABD Başkanı Donald Trump'ın alması gerektiğini vurgulayıp, Nobel Komitesi'nin ‘barıştan çok siyaseti ön planda tuttuğunu’ öne sürdü. Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes, "Biz bu ödülü yalnızca cesaret ve dürüstlük sahibi insanlara veriyoruz." yanıtını verdi.
2025 Nobel Barış Ödülü'nün Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado'ya verilmesinin ardından, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Beyaz Saray'dan Nobel Komitesi'ne 'siyaset' suçlaması
Cheung,
“Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayatları kurtarmaya devam edecek. O insancıl bir ruha sahip ve onun gibi, sırf iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek başka biri asla olmayacak. Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuğunu kanıtladı”
ifadelerini kullandı.
Nobel Komitesi'nin yanıtı Trump'ı bir hayli kızdıracak
Yaşananlara ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuşan Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes,
"Biz bu ödülü yalnızca cesaret ve dürüstlük sahibi insanlara veriyoruz."
yanıtını verdi.
