Dünya Nobel Ödül Törenine koronavirüs engeli Bu yıl da yapılmayacak
AVRUPA

Nobel Ödül Töreni'ne koronavirüs engeli: Bu yıl da yapılmayacak

Nobel ödülleri, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl da sahiplerine törenle verilemeyecek. Geçen yıl olduğu gibi ödül töreni dijital platformda yapılacak.

Haber Merkezi AA
Nobel Ödül Törenine koronavirüs engeli: Bu yıl da yapılmayacak
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Nobel Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Nobel ödüllerinin sahiplerinin madalyalarını kendi ülkelerinde alacakları duyuruldu. Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten, Nobel'in küresel bir fenomen olduğunu belirterek, "Herkes Kovid-19 salgınının bitmesini isterdi ancak henüz bu noktada değiliz. Nobel ödülü alanlar geçen sene olduğu gibi bu yıl da ödüllerini ve madalyalarını kendi ülkelerinde teslim alacaklar." ifadesini kullandı.

Geçen yıl da yapılmamıştı

Her yıl 10 Aralık'ta düzenlenen ödül töreni, yaklaşık 60 yıldır ilk kez geçen sene Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. Bu sene de iptal edilen ödül töreni dijital platformda yapılacak. Kovid-19 salgınından önce Nobel Ödül Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’ı işgalini protesto amacıyla iptal edilmişti. Tören 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında da yapılmamıştı.

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