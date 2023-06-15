Normalleşmede yeni adres Astana

Türkiye’nin Suriye ile normalleşmesinde bir sonraki durak krizin çözümü için garantör ülkelerin buluştuğu Astana olacak. 21 Haziran’da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak olan toplantıda yeni adres Kazakistan’ın başkenti Astana. Moskova’da dışişleri bakanları buluşmasında yol haritasının hazırlanması ve sürecin aşamalı şekilde ilerletilmesi için bakan yardımcılarından oluşacak 4’lü bir komite kurulması kararlaştırılmıştı. 4’lü komitenin Astana’da yapılacak ilk görüşmesinde gündemde önemli başlıklar bulunuyor. Bunların en başında terörle mücadele konusu geliyor. Savaştan kaçan Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi masada görüşülmesi beklenen konular arasında.