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Dünya

Norveç Gazze'den hasta kabul edecek

Norveç, katil İsrail'in 9 ay boyunca saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki hastaların tedavisi için ülkeye kabul edecek.

14:45 - 27/06/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Norveç'teki VG gazetesinin haberine göre, Store, Gazze Şeridi'ndeki yaralı Filistinlilerin tedavi edilmek üzere Norveç'teki hastanelere getirileceğini kaydetti.


Store, hükümetin Gazze'den 20 hastayı bazı akrabalarıyla Norveç hastanelerinde tedavi altına alınmak üzere ülkesine getirmeye karar verdiğini belirtti.


Filistin'deki hastaları diğer ülkelere taşıyan uçaklara da katkıda bulunacaklarını açıklayan Store, böylelikle tedavi için Norveç'e getirilebilecek hasta kapasitesinden çok daha fazla kişiye yardım edilmesini sağlayacaklarını söyledi.



"Gazze'deki insani durum felaket boyutunda"

Store
, "Gazze'deki insani durum felaket boyutunda. Sağlık sistemi çökmüş bir halde. Bu yüzden Norveç'in yapabileceği en önemli şey, hastaneleri güçlendirerek Gazze ve çevresindeki insani yardım ve sağlık çalışmalarını desteklemektir"
dedi.

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuştu.



#gazze
#Norveç
#Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store
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