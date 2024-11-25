Nükleer saldırılara hazırlık: LC Waikiki Ukrayna’daki mağazalarında dikkat çeken panolar

Türk giyim markası LC Waikiki Ukrayna’daki mağazalarında yer alan panolarda olası nükleer saldırıya karşı uyarı yayınlamaya başladı.
Ukrayna'nın yaşadığı savaş ortamı, toplumda güvenlik endişelerine yol açarken, ünlü Türk giyim markası LC Waikiki Ukrayna’daki mağazalarında yer alan panolarda olası nükleer saldırıya karşı uyarı yayınlamaya başladı. Mağazaların vitrinlerine asılan panolarda, "Nükleer bomba atılırsa ne yapmalısınız?" başlığı altında, nükleer saldırı anında alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde sıralanıyor.
Ukrayna’daki savaşın etkisiyle, birçok yerel ve uluslararası marka, ülkedeki mağazalarında güvenlik önlemleri artırmış, çalışanlarına yönelik çeşitli eğitimler düzenlemişti. Türk giyim markası LC Waikiki de bu duruma kayıtsız kalmadı.
Nükleer bomba atılırsa ne yapmalısınız?
LC Waikiki, Ukrayna’daki mağazalarında alışveriş yapan kişilere, özellikle nükleer bir saldırı durumunda nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirici afişler ve uyarılar yayınlamaya başladı. Mağazaların vitrinlerine asılan panolarda,
"Nükleer bomba atılırsa ne yapmalısınız?"
başlığı altında, nükleer saldırı anında alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde sıralanıyor.
Panolarda verilen uyarılar şu şekilde sıralanıyor:
Acil Sığınaklara Yönelin:
Nükleer saldırı anında ilk yapılması gereken, mümkünse güvenli bir sığınağa girmektir. Eğer sığınak mevcut değilse, yer altı katlarına veya penceresiz odalara yönelmek önerilmektedir.
Nükleer patlamadan sonra çevredeki radyasyonun etkilerinden korunmak için kapalı ve sağlam duvarlarla çevrili alanlarda kalmak büyük önem taşır.
Nefes Alırken Dikkat Edin:
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ğer dışarıda bulunuyorsanız, elinizde bir bez veya giysiyle burnunuzu ve ağzınızı kapatmanız önerilmektedir. Bu, radyasyonlu toz ve partiküllerin vücuda girmesini engelleyecektir.
Yiyecek ve Su Temizliğine Dikkat Edin:
Olası bir nükleer saldırının ardından, gıda ve içme suyunun kirlenebileceği uyarısı yapılırken, yalnızca güvenilir kaynaklardan temin edilen su ve yiyeceklerin tüketilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Radyasyona Karşı Korunma:
Panolarda ayrıca, nükleer patlamadan sonra radyasyona karşı korunmak için cilt temizliğinin önemi vurgulanıyor ve mümkünse batarya ile çalışan bir radyo ya da telefon ile bilgi almak gerektiği hatırlatılıyor.
Sosyal sorumluluk projesi olarak başlatıldı
LC Waikiki, Ukrayna’daki mağazalarında bilgilendirme kampanyası başlatırken Ukrayna'da artan belirsizlik ve nükleer tehditler karşısında halkın bilinçli ve hazırlıklı olmasının hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Öte yandan olası bir felakete karşı halkı hazırlıklı tutmayı amaçlıyor.
Ukrayna basını Rusya saldırısına dikkat çekip duyurdu
Ukrayna basınında yer alan haberde
"Odessa'daki bir LC Waikiki mağazasında, olası bir nükleer patlama durumunda uygulanacak talimatlar asıldı. "
ifadeleri kullanılırken geçtiğimiz günlerde meydana gelen saldırıya dikkat çekildi.
Haberde yer alan ifadeler şu şekilde;
Bu hafta Odessa'da, bir roketin parçaları çok katlı bir konut binasına isabet etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, roketin Rus yapımı olduğunu ve bunun "gösteri saldırısı" olduğunu hemen duyurdu.
21 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan ATACMS füzeleri ve İngiliz Storm Shadow füzeleriyle Rusya topraklarında hedef alınan bölgelerle ilgili özel bir açıklama yaptı.
Putin, Batılı ülkelerin eylemlerine karşılık olarak, Rusya'nın Dnipro'daki (Ukrayna'daki adıyla Dnepr) "Yujmaş" askeri fabrikasına yeni nesil orta menzilli "Oreshnik" füzesiyle saldırdığını duyurdu.
Putin, açıklamasında, hiçbir modern hava savunma sisteminin bu tür saldırıları engelleyemeyeceğini vurguladı.
Bu nedenle, gelecekte Ukrayna halkı, tahliye imkanlarını sağlamak amacıyla önceden uyarılacak.
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