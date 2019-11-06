Dünya Nükleerde dördüncü adım
ORTADOĞU

Nükleerde dördüncü adım

İran, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle dördüncü adım olarak bugünden itibaren Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi’ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ruhani
Ruhani

Nükleer anlaşmada “Kum kentine bağlı Fordo köyünde bulunan nükleer tesislerdeki bin 44 santrifüjün dönmeye devam etmesi ancak gaz enjekte edilmemesi” yönünde hüküm bulunduğunu anımsatan Ruhani, bu taahhütlerini askıya aldıklarını ve bugünden itibaren Fordo Nükleer Tesisi’ne gaz vermeye başlayacaklarını bildirdi. İran’ın yeni faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) denetiminde gerçekleşeceğini belirten Ruhani, bu adımdan da öncekiler gibi geri dönüş olmadığını söyledi. Ruhani, ülkedeki inovasyon fabrikasının kurulmasının da büyük bir bilimsel gelişme olduğunu ifade etti.

ABD’DEN YENİ YAPTIRIMLAR

  • ABD Hazine Bakanlığı İranlı önemli 9 isme ve bir kuruma yaptırım kararı aldığını duyurdu. Bakanlığın yaptırım kararı aldığı isimler ise, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Müçteba Hamaney, İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ,Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Dini Lider Ayetullah Hamaney’in ofis Başkanı Muhammed Golpeyani, Özel İşler Birimi Yardımcısı Vahit Heganiyan, Savunma Sanayi Danışmanı Hüseyin Dehkan, eski Meclis Başkanı ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesi Haddad Adil ve Hatem- ul Enbiya karargahı komutanı Golam Ali Reşit oldu.

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