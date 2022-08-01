Dünya Odessadan ilk gemi yola çıkıyor Bir günde İstanbula ulaşacak
AVRUPA

Odessa’dan ilk gemi yola çıkıyor: Bir günde İstanbul'a ulaşacak

Türkiye’nin kurulmasına öncülük ettiği tahıl koridoru çalışmaya başladı. Bir aksilik olmazsa Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ilk geminin bugün İstanbul’a hareket etmesi bekleniyor. Geminin nihai rotasının Afrika olacağı belirtiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Odessa’dan ilk gemi yola çıkıyor: Bir günde İstanbula ulaşacak
Odessa’dan ilk gemi yola çıkıyor.

Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek, kurulmasında öncülük ettiği tahıl koridorunda teknik çalışmalar tamamlandı. Tüm dünya sevkiyatın başlayacağı günü beklerken, Ankara’dan önemli açıklamalar peş peşe geldi. Milli Savunma Bakanlığı teknik çalışmaların başladığı ve sevkiyatın en kısa sürede başlayacağını duyurdu.

AKAR’DAN KRİTİK GÖRÜŞME

  • Türkiye’nin çözüme kavuşturduğu tahıl krizinde gözler Ukrayna limanında. Ankara’nın gemiler ile ilgili telefon diplomasisi devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Üç bakan, Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde yürütülen faaliyetler konusunda son durumu ele aldı.

ODESSA’DAN İSTANBUL’A

Görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamasında, “Görüşmede Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı” ifade edildi.

Türkiye’nin girişimleri sonucu 22 Temmuz’da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından ‘Tahıl sevkiyatı’ anlaşması İstanbul’da imzalanmıştı. İmzaların atılmasının ardından yeni bir aşamaya daha geçildi. İlk tahıl gemisinin ne zaman yola çıkacağı da belli oldu. Odessa Limanı’nda yüklenen ilk gemi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Gemi bu sabah Odessa’dan İstanbul’a doğru hareket edecek. İlk geminin gelmesiyle tahıl koridoru resmen faaliyete girmiş olacak.

BİR GÜNDE GELECEK

  • Ukrayna limanlarından çıkacak olan gemilerin bir günde İstanbul’a ulaşması planlanıyor. Varış saati geminin büyüklüğü ve taşıdığı yükün ağırlığına göre değişiyor. İlk tahıl gemilerinin açlık tehlikesi bulunan Afrika ülkelerine gideceği öğrenildi. İstanbul’da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna’dan tahliye edilmesi bekleniyor.

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