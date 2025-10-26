Ölüm tuzakları travması tekrarlanacak mı? Gazze'de BM'siz yardım belirsizliği

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, "Gazze İnsani Yardım Kuşağı" adı verilen plan, İsrail güçlerinin Gazze içinde çekildiği hat boyunca 12 ila 16 arasında yardım merkezi kurulmasını ve hattın her iki yakasındaki sakinlere hizmet vermesini öngörüyor. Reuters, yetkililere dayandırarak verdiği haberinde, söz konusu merkezlerin önerinin "omurgasını" oluşturacağını bildirdi. Londra merkezli El-Arabi El-Cedid gazetesine göre ise planda ayrıca "Filistinli direnişçilerin silahlarını teslim etmeleri ve af almaları için gönüllü uzlaşma tesisleri" ve "Gazze'nin silahsızlandırılmasında uluslararası istikrar gücüne yardımcı olması beklenen güçler için ileri üsler" de yer alıyor. Planda, "Birleşmiş Milletler ve Gazze'deki STK'ların, Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi tarafından işletilen platformu kullanmaları ve merkezlerden gelen malları dağıtmaları" görevi üstlenileceği belirtiliyor. Plan, tüm yardım teslimatlarının 90 gün içinde bu merkezler aracılığıyla gerçekleştirilmesini hedefliyor. Ayrıca, "Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi, insani yardımların güvenliğini sağlamak için konvoyların güvenliğini drone gözetimi yoluyla izleyecek ve sağlayacak" deniliyor.

İsrail’in 9 Ekim’de ateşkes ilan edilmesine rağmen uluslararası insani yardım kuruluşlarının Gazze’ye girişine hâlâ izin vermemesi, Gazze’deki insani krizin sürmesine sebep oluyor. ABD’nin bu ortamda yeni bir “İnsani yardım mekanizması” önermesi ise uluslararası toplum tarafından endişeyle karşılanıyor. İşgalci İsrail ordusunun 2 Mart 2025’te Gazze’yi tam kuşatma altına alarak hiçbir insani yardım girişine izin vermemesinin ardından ABD ve İsrail tarafından ortaklaşa kurulan “Gazze İnsani Yardım Vakfı” (GHF), yeni mekanizmada olduğu gibi Gazze’nin çeşitli noktalarında kurduğu merkezler aracılığıyla yardım dağıttığını ilan etmişti. 27 Mayıs’ta başlayan dağıtımlar, GHF’yi koruyan İsrail ordusuna bağlı güçler ve ABD menşeli özel güvenlik şirketi elemanlarının yardım almaya gelen aç bırakılmış sivillere ateş açmasıyla büyük katliamlara sahne olmuştu. Bu organizasyon sırasında yardım almaya gelen sivillere ateş açılması sonucu 2 bin 600’den fazla Filistinli yaşamını yitirmiş, yüzlercesi yaralanmıştı. Buna rağmen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önceki gün Tel Aviv’de yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının Gazze’deki insani yardım dağıtımı organizasyonunda rol alamayacağını söylemesi tepki çekiyor. BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Ferhan Haq, konuya dair yaptığı açıklamada, Rubio’yu eleştirerek "BM Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Hamas ile bağlantısı olmadığı konusunda daha önce yaptığımız açıklamaları duymuşsunuzdur. UNRWA, Gazze'deki insani yardım operasyonlarımızın bel kemiğidir" diyerek, Gazze’deki yardım organizasyonlarında BM’nin alternatifinin olmadığının bir kez daha altını çizdi.