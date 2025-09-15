Yeni Şafak
Ölümcül salgın geri döndü: Ölü sayısı artıyor

13:4815/09/2025, Pazartesi
AA
Ebola kabusu geri döndü
Ebola kabusu geri döndü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını geri döndü. Vaka sayısı bir haftada 28’den 68’e yükselirken, can kaybı 16’ya ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık çalışanları ve temaslıları aşılamaya başlarken, salgının komşu Angola’ya yayılma riski konusunda uyarıda bulundu.

Oldukça ölümcül bir salgın hastalık olarak kabul edilen Ebola salgını yeniden geri döndü. Vaka sayısının son bir haftada 28’den 68’e yükseldiği duyurulunca Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) artan Ebola salgını vakalarına yönelik sağlık çalışanları ile enfekte bireylerin temaslılarını aşılamaya başladı.


Ulusal basındaki haberlere göre, ulusal stoktaki 2 bin dozluk Ebola aşısının ilk 400 dozunun salgının merkezi olan Bulape’ye ulaştırıldığı bildirildi. Sağlık çalışanlarının ve enfekte bireylerin temaslılarının aşılanmaya başladığı belirtildi. Uluslararası Aşı Sağlama Koordinasyon Grubu, yayılmanın kontrol altına alınmasına yardımcı olmak üzere 45 bin dozun daha sevkini onayladı.


DSÖ bölge yetkilisi Patrick Otim, salgının genişleyebileceği uyarısında bulunarak, komşu Angola'ya sınır ötesi yayılma riskinin orta düzeyde olduğunu vurguladı.


YENİ EBOLA 16 CAN ALDI


KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, 4 Eylül’de yeni bir Ebola salgını olduğunu ilan etmiş, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da salgını doğrulamıştı.


Kasai bölgesinde Ebola şüpheli vaka sayısının son bir haftada 28’den 68’e yükseldiği, salgının iki ilçeden dört ilçeye yayıldığı ve geçen hafta 15 olan can kaybı sayısının 16’ya çıktığı açıklanmıştı.



