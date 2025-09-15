Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) başta olmak üzere 3 bin 500 personel alımı için başvuru süreci 1-15 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların bitmesinin ardından gözler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden gelecek resmi duyurulara çevrildi. Binlerce aday, yalnızca İKM değil; hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli kadroları için sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki Adalet Bakanlığı alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı bünyesinde 3500 personel alımı gerçekleştirilecek. İnfaz Koruma Memuru başvuru sonuçları için nefesler tutuldu.
Alınacak CTE personel sayısı ve ünvanına göre sözlü uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer unvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenecek. Henüz Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının erişime açıldığına dair bir bilgilendirme yapmadı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI
Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
İlan edilen diğer ünvanlar için, sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının her bir öğrenim düzeyi için üç katı kadar aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
Başvuru şartlarını sağlayan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacak. Sözlü sınav merkezleri Bakanlık tarafından ilan edilirken boy-kilo ölçümü ve uygulama sınavının ardından başarılı sayılan adaylar, komisyonda sözlü sınava tabi tutulacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sınavlar sözlü veya uygulamalı olarak yapılacaktır. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, genel kültür, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konulardan oluşacak.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.
Sözlü sınav konuları şu şekilde;
Kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40 puan,
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 20 puan.
Genel kültür 20 puan,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan.
ÖNEMLİ: Adayların sözlü sınavda başarılı olabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir. Sınav sonuçları, adayların başvuruda bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığına ait resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçlarıyla sonuçlar duyurulamayacak.. İnternet üzerinden ilan edilen sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacaktır.
HANGİ KADROYA KAÇ PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 3.172
HEMŞİRE 91
TEKNİSYEN 52
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 100
DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) 29
DESTEK PERSONELİ (KALORİFERCİ) 2
DESTEK PERSONELİ (HASTA BAKICI) 30
DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) 24