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Önemli isimler özgür olacak

Önemli isimler özgür olacak

Burak Doğan
04:0017/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Hamas kaynakları, bu kişilerin kendi alanında uzman önemli isimler olduğunu söyledi.
Hamas kaynakları, bu kişilerin kendi alanında uzman önemli isimler olduğunu söyledi.

İsrail ile Hamas arasında Doha'da ilan edilen ateşkes kapsamında yapılacak esir takasında, Filistin direnişinin önemli isimleri serbest kalacak. Takasla 3 binden fazla tutuklunun serbest bırakılması beklenirken bunlar arasında müebbet hapis cezası aldığı belirtilen 250 kişi de bulunuyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre İsrail’in serbest bırakacağı 250 kişi arasında, Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’ndan kritik 3 isim de yer alıyor. Hamas kaynakları, bu kişilerin kendi alanında uzman önemli isimler olduğunu söyledi.


#Hamas
#ateşkes
#Gazze

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