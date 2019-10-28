Oraya 48 saat önce gitmiş

Bu doğrultuda Bağdadi’nin, “İdlib’e gönderildi mi yoksa gizlenmek için mi geldi” soruları belirsizliğini koruyor. Bağdadi’nin Türkiye sınırına yakın bir bölgeye nasıl sızdırıldığı da meçhul. Daha önce Suriye’de “DEAŞ tehdidi bitti” diyen başta ABD olmak üzere tüm güçler, Barış Pınarı Harekâtı’na gidilen süreçte DEAŞ’ın yeniden canlanma çabasında olduğunu öne sürüyor ve bölgeyi terk etmemek için de DEAŞ’a sığınıyorlardı. Bu operasyonun ardından İdlib’de, sivil halkın hedef alınacağı yeni bir Rusya-Esed saldırılarından endişe ediliyor.

DÜNYA Misyonu bitti fişi çekildi