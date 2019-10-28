Dünya Oraya 48 saat önce gitmiş
ORTADOĞU

Oraya 48 saat önce gitmiş

Edinilen bilgiye göre DEAŞ lideri Bağdadi, ABD operasyonundan 48 saat önce İdlib’e gitti. İstihbarat üzerine sözkonusu eve operasyon düzenlendi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Ebubekirel-Bağdadi
Ebubekirel-Bağdadi

Bu doğrultuda Bağdadi’nin, “İdlib’e gönderildi mi yoksa gizlenmek için mi geldi” soruları belirsizliğini koruyor. Bağdadi’nin Türkiye sınırına yakın bir bölgeye nasıl sızdırıldığı da meçhul. Daha önce Suriye’de “DEAŞ tehdidi bitti” diyen başta ABD olmak üzere tüm güçler, Barış Pınarı Harekâtı’na gidilen süreçte DEAŞ’ın yeniden canlanma çabasında olduğunu öne sürüyor ve bölgeyi terk etmemek için de DEAŞ’a sığınıyorlardı. Bu operasyonun ardından İdlib’de, sivil halkın hedef alınacağı yeni bir Rusya-Esed saldırılarından endişe ediliyor.

Misyonu bitti fişi çekildi
DÜNYA
Misyonu bitti fişi çekildi
Misyonu bitti fişi çekildi

Misyonu bitti fişi çekildi

​ABD ordusu, DEAŞ elebaşı Ebubekir El - Bağdadi'yi öldürdü.
SDG dağılıyor

SDG dağılıyor

Arap teröristler Suriye'deki tabela terör örgütü SDG'den ayrılıyor.
HDP götürüpPKKya verdi

HDP götürüp
PKK'ya verdi

​Eski HDP milletvekili Baluken: PKK ve HDP birdir. İkisi de terör örgütüdür.
Maltepe'de<br>çöp dağları

Maltepe'de
çöp dağları

CHP'li ​Maltepe Belediyesi geleneği sürdürüyor.
Rasulayn'da<br>kalleş saldırı

Rasulayn'da
kalleş saldırı

​Terör örgütü YPG, Rasulayn'da keşif yapan askerlerimizi hedef aldı.
Tel Abyad sil baştan

Tel Abyad sil baştan

​Terörden temizlenen Tel Abyad'da yerel meclis kuruldu.

Libya<br>Türkiye'nin komşusu

Libya
Türkiye'nin komşusu

​Yunanistan ve GKRY ikilisinin Doğu Akdeniz'i paylaşma senaryosu bozulacak.

Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Hayal<br>kırıklığına uğradım

Hayal
kırıklığına uğradım

Callamard: BM ​Genel Sekreteri ve uluslararası camia Kaşıkçı cinayetinde cesur değildi.
Terör timi<br>Bağdat sokaklarında

Terör timi
Bağdat sokaklarında

Irak'ta 3 gün içinde ölenlerin sayısı 74'e yükseldi.
Bir an<br>evvel faizi düşürün

Bir an
evvel faizi düşürün

​BTSO Başkanı Burkay: Özel bankalar gövdelerini taşın altına koymalıdır.
Bilgi alışverişinde bulunulmuştur

Bilgi alışverişinde bulunulmuştur

MSB'den, ABD'nin düzenlediği Bağdadi operasyonuna ilişkin açıklama.
Beşiktaş'ta 'Umut' var

Beşiktaş'ta 'Umut' var

​Siyah beyazlılar, Dolmabahçe'de Galatasaray'ı Umut'un golüyle devirdi.
25 bin göçmen<br>ülkemize itilmiştir

25 bin göçmen
ülkemize itilmiştir

Dışişleri Bakanlığı, Yunanların zorla ittiği göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.