Orduya seslendi: İç savaşı önlediniz

Rusya’da geçtiğimiz hafta Wagner paralı asker grubunun isyan denemesinin yankıları sürerken, Başkan Vladimir Putin yaşananların ardından Kremlin’in otoritesini güçlü tutmak için pazartesiden bu yana art arda konuşmalar gerçekleştiriyor. Son olarak dün Moskova’daki Kremlin’in içinde bulunan meydanda üst düzey ordu ve istihbarat mensuplarının bir araya gelmesiyle gerçekleşen törende konuşan Rus lider, güvenlik güçlerinden övgüyle bahsederek ülkede çıkması muhtemel bir iç savaşı engellediklerini söyledi. Putin ayrıca isyanı bastırmak için Ukrayna’da savaşan birlikleri geri çekme ihtiyacı duymadıklarını da sözlerine ekledi.

Tüm güvenlik güçlerine atıf

Rus lider, konuşmasında ülkedeki tüm farklı güvenlik birimlerine atıf yaparak Wagner isyanındaki tutumlarından ötürü övgü dolu sözler sarf etti. Putin, “Anayasal düzeni, vatandaşlarımızın hayatını, güvenliğini ve özgürlüğünü savundunuz. Zor zamanlarda gerçek savunucular, sonucu kaosa dönüşecek olan huzursuzluğun önünde durdu. Ülkemizde bir iç savaş yaşanmasını önlediniz. Net ve koordineli hareket ettiniz. Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar, İçişleri Bakanlığı çalışanları ve özel servisler, savunma alanlarını, tesisleri, sınır bölgelerinin güvenliğini, geri kuvvetlerin gücü dahil olmak üzere stratejik, öneme sahip kontrol merkezlerinin güvenilir şekilde çalışmasını sağladı. İsyan sırasında sizlerin kararlılığı ve cesareti de toplumun gösterdiği dayanışma gibi belirleyici oldu” ifadelerini kullandı.

Pilotlar için saygı duruşu

Rusya halkı ve ordusunun Wagner isyancılarının safında durmadığını belirten Putin, güvenlik güçlerinin uyum içinde çalışmasının da isyan girişimin başarısızlığa uğramasında önemli rol oynadığını kaydetti. Konuşmanın ardından isyancılara müdahale etmek isterken hayatını kaybeden pilotlar için de saygı duruşunda bulunuldu. Wagner kalkışması sırasında tam olarak kaç hava aracının düşürüldüğüne ve kaç pilotun öldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmasa da, orduya yakın kaynaklar en az 13 pilotun yaşamını yitirdiğini iddia ediyor.

Şoygu bir yere gitmiyor

Wagner lideri isyanı başlatırken yaptığı konuşmada Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun görevini bırakmasını öncelikli şart olarak sunmuştu. Pazartesi günü Ukrayna’daki birlikleri teftiş ederken ortaya çıkan Şoygu, dün de Putin’in konuşma yaptığı törende hazır bulundu. Bu hamleyle Kremlin’in, isyancıların taleplerine rağmen Şoygu’nun hiçbir yere gitmediği ve görevine devam edeceği mesajı verdiği kaydedildi.

Mutlu bir gün

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, işgal altındaki Donetsk bölgesinde savaşan Ukrayna askerlerini ziyaret ederken, Ukrayna ordusunun her cephede ilerleme kaydettiğini belirtti. Cephe ziyaretinin ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Zelenski, “Savaşçılarımız her yönde ilerleme kaydettiler ve bu mutlu bir gün. Savaşçılarımızı ödüllendirmekten, onlara şahsen teşekkür etmekten, ellerini sıkmaktan onur duydum. Tüm destek sözleriniz için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Bu işe biz karışmadık

ABD Başkanı Joe Biden, Rus paralı asker grubu Wagner’in Rusya’daki isyanına ilişkin kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, bazı iddiaların aksine Washington yönetiminin söz konusu isyan ile hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Wagner isyanıyla ilgili Batı’yı ve NATO’yu suçlamasını sağlayacak hiçbir mazeret vermediklerini aktaran Biden, “Bu işe karışmadığımızı açıkça belirttik. Bizim bununla hiçbir ilgimiz yok. Bu, Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçasıydı” şeklinde konuştu.

Tahıl Koridoru Afrika için kritik

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye’nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın Afrika’daki milyonlarca insanın gıda güvenliği açısından çok kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Pazartesi günü konuyla ilgili açıklama yapan BM yetkilileri, 17 Temmuz’da süresi dolacak anlaşmanın yenilenmemesi durumunda özellikle Doğu Afrika’yı zor günler beklediğini kaydetti. Fiyatlarında tekrar yükselişin beklendiğinin de altı çizildi.







