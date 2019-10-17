Örgütün imdat butonu

Terörle mücadeleyi ‘savaş’ ve ‘işgal’ olarak sunan, bununla yetinmeyip PKK terör örgütünü ‘Kürt gücü’ gibi göstererek ateşkes isteyip arabuluculuğa soyunan Beyaz Saray, şimdi ‘teröristlerin imdat butonu’ sıfatıyla temaslar yürütmek üzere Pence’i Ankara’ya gönderdi. Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin harekâtını önleyemeyeceğini anlayan Trump yönetimi, Mehmetçik ve SMO birliklerinin hızlı ilerlemesi karşısında yaptırım ve ekonomik tehditlerle yetinmeyip ‘çözüm’ adı altında Türkiye’yi örgütle masaya oturtmaya çalışıyor. Apar topar çıktığı yolda bugün Ankara’da olacak Pence’in çantasında, yaptırım tehditlerinden silah ambargosuna ve son dakikada kapağı tekrar açılan Halkbank kumpasına dek bir dizi dosya var.

ERDOĞAN REST ÇEKTİ

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Abdi Şahin’le önceki gün telefonda görüşen ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye gönderdiği heyetin ateşkes talep edeceğini bildirmiş ve aksi halde sert yaptırımların başlayacağı mesajı vermişti. Trump’ın görüştüğü Şahin’e PKK elebaşı Abdullah Öcalan ‘manevi oğlum’ diye hitap ediyor. Tüm bu girişimlere Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu sözlerle resti çekti: “Asla ateşkes ilan etmeyiz. Ateşkesi biz bir terör örgütüyle konuşmayız. Bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere ‘azdan az gider, çoktan çok gider’ diyoruz. Gerekirse yedi düveli karşımıza almak pahasına bu ümmetin ve bu milletin onurunu, izzetini, haysiyetini yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz.”