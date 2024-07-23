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Dünya

Orman yangınlarının ilerleyişini tahmin edecek yapay zeka modeli geliştirildi

Bilim insanları, orman yangınlarının ilerleyişini tahmin etmek için "cWGAN" isimli yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi. En son California eyaletindeki orman yangınlarında denenen modelin itfaiyecilerin yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına büyük katkı sağladığı belirtildi.

13:31 - 23/07/2024 الثلاثاء
AA
Orman yangınlarının ilerleyişini tahmin etmek için yapay zeka modeli geliştirildi.
Orman yangınlarının ilerleyişini tahmin etmek için yapay zeka modeli geliştirildi.

Science Daily dergisinin haberine göre, ABD'deki Güney California Üniversitesinden araştırmacılar, yeni yapay zeka modelinin geliştirilmesinde geçmiş uydu görüntülerinden elde edilen verileri kullandı.

Araştırmacılar, "cWGAN" isimli modelin uydu verilerinden yararlanarak yangının hangi yöne doğru ilerleyeceğini, ne kadar yoğun olacağını ve yangının hızını doğru olarak tespit ettiğini açıkladı.

En son California eyaletindeki orman yangınlarında denenen modelin itfaiyecilerin yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına büyük katkı sağladığı belirtildi.

#bilim
#California
#cWGAN
#Orman Yangınları
#yapay zeka
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