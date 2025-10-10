Orta Doğu'da 9 Ekim miladı: Şarm el-Şeyh'te Hamas ve İsrail ateşkeste anlaştı

Gazze’de 2 yılı aşkın süredir devam eden soykırım, dün (9 Ekim) imzalanan ateşkes anlaşmasıyla yeni bir evreye girdi. Haydut devlet İsrail’in tüm gücünü sahaya sürerek yok etmeye çalıştığı Gazze'de Filistin halkı teslim olmadı. Altyapısı yerle bir edilen, binlerce sivilin hayatını kaybettiği, açlık ve kuşatma altında nefes almaya çalışan bir halk, iki yılın sonunda işgalcinin geri adım attığı bir sürecin önünü açtı. İnsanlık vicdanının terör devleti İsrail'e karşı uyanış yaşadığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleriyle "Tüm dünyaya karşı savaşamazsın" sözüyle özetlenen süreç, masada İsrail'in Gazze'deki tüm hedeflerinden vazgeçtiği bir döneme girildiğini gösteriyor. 9 Ekim, Ortadoğu'daki İsrail yayılmacılığının Gazze'de durdurulduğu bir milat olabilir.





GASP VE İŞGAL BOŞA DÜŞTÜ

Mısır, Türkiye, Katar ve ABD’nin garantörlüğünde imzalanan ateşkes metni, sadece silahların susmasını değil, Gazze’ye insani yardım koridorlarının açılmasını, esir takasını ve İsrail’in kademeli çekilmesini de içeriyor. Üç gün süren kapsamlı ve yoğun müzakerelerin ardından İsrail’in yıllardır yenilmez sandığı askeri ve diplomatik kartları Şarm El-Şeyh'te kurulan masada tek tek boşa düştü. ABD Başkanı Donald Trump da ateşkes ilanı sonrası Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada, kısa süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini aradığını belirterek, "(Netanyahu'ya) İsrail'in tüm dünyayla savaşamayacağını söyledim. O da bunu çok iyi biliyor" ifadeleriyle, işgalci gücün yenilgisini dolaylı yoldan teyit etti. ABD Başkanı, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz" dedi. İsrail medyası Trump'ın pazar günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.





TERÖR DEVLETİ SIKIŞTI

İsrail açısından bu ateşkes, yalnızca sahadaki başarısızlığın değil, uluslararası meşruiyetin de kaybı anlamına geliyor. Dünyanın dört bir yanından yükselen tepkiler, Batı medyasının taraflı yayınlarına rağmen ortaya konan soykırım gerçeği ve savaş suçlarına dair belgeler, terör devletini adım adım köşeye sıkıştırdı. Bu çerçevede ateşkes dönemiyle birlikte İsrail üzerindeki baskının devam etmesi, anlaşmanın uygulanmasında da önem arz ediyor.





Şarm El-Şeyh'te Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın temsil etti.

TÜRKİYE AĞIRLIĞINI KOYDU

Ateşkesin mimarlarından biri olan Türkiye, bu süreçte sadece diplomatik değil, insani bir sorumluluk da üstlendi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge ülkeleri ve ABD Başkanı Donald Trump nezdinde yürüttüğü diplomatik temaslar ile işgalci güç İsrail üzerinde uluslararası baskının artmasında önemli etken oldu. Arap ve İsrail medyasında çıkan haberler de Türkiye'nin rolüne vurgu yapıldı. Ankara, Mısır, Katar ve ABD ile birlikte anlaşmanın uygulanmasının takibinde garantör taraflardan biri olurken, aynı zamanda Gazze'de kurulacak Ortak Görev Gücü'ne katkı verecek taraflardan biri oldu. Jeruselam Post gazetesinin haberine göre Türkiye, ABD, Mısır ve Katar'dan oluşacak ortak görev gücü Gazze'de İsrail saldırıları sonucu öldüğü belirlenen esirlerin cenazelerine ulaşmak dahil ateşkesin yürütülmesini sağlamada faaliyet gösterecek.





DİRENİŞİN ZAFERİ

9 Ekim ateşkesi, sadece bir çatışmasızlık metni değil; aynı zamanda bir politik zaferin ve halk direnişinin tescillenmesi olarak görülüyor. Direniş grupları anlaşmayı “zaferin ilk adımı” olarak nitelerken, Gazze halkı, yıllardır süren abluka ve işgalin ardından gerçek bir nefes alma ihtimaliyle karşı karşıya. Grupların yaptığı açıklamada, "İki yıldır devam eden Siyonist soykırımda önceliğimiz, savaşın tamamen ve derhal durması, ablukanın kaldırılması, yardımların girişinin sağlanması, bölgenin yeniden inşasının başlatılması ve esir takasının sağlanmasını içerecek bir anlaşmaya varmaktı" ifadeleri kullanıldı. Anlaşmanın Türkiye, Katar ve Mısır'ın çabalarıyla sağlandığı belirtilen açıklamada ayrıca "Filistin direnişinin ve Filistin halkının kararlılığıyla anlaşmaya varıldığı" vurgulandı.





İŞGALCİNİN KİRLİ SİCİLİ

Terör devleti İsrail’in geçmiş yıllardan ve anlaşmalardan bilinen kirli sicili, ateşkese ne kadar sadık kalacağı, yardımların engellenip engellenmeyeceği ve geri çekilmenin tamamlanıp tamamlanmayacağı gibi soruları içeriyor. Bunun yanında Gazze’nin yeniden inşasına kimlerin nasıl katkı sunacağı, uluslararası çapta İsrail ve Netanyahu hükümeti hakkında açılan davaların geleceği bu dönemin kaderini belirleyecek. Bu ateşkes, işgalci güç için bir askeri başarısızlık kadar, bir diplomatik teslimiyet anlamına da geliyor. İsrail, tüm gücüyle girdiği Gazze’den çıkmak zorunda kaldı. Bunu sağlayan ise yalnızca uluslararası baskı değil, Filistin halkının iki yıl boyunca sergilediği onurlu ve kararlı direniş olduğu bir gerçek.



