Trump'tan Erdoğan'a 'Gazze' teşekkürü: Kişisel olarak ilgilendi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. "Barış için büyük bir anlaşma oldu" diyen Trump, "Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı, kişisel olarak ilgilendi. Türkiye'ye teşekkür ederim" dedi.
ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ateşkes sürecine doğrudan Hamas’la temas kurarak şahsen katkı sağladığını belirterek kendisine teşekkür etti.
Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti
Gazze'nin kademeli olarak yeniden inşa edileceğini belirten Trump, Mısır’a gideceğini ve yeni bir anlaşma imzalayacaklarını söyledi.
"İran ile iş birliği" vurgusu
ABD’nin İran’la da iş birliği yapacağını dile getiren Trump, "Onların da ülkelerini yeniden inşa edebilmelerini istiyoruz. Tüm ülkeler bu korkunç çatışmayı sonlandırdığımız için teşekkür etmeliler" ifadelerini kullandı.