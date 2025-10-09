Trump'tan Erdoğan'a 'Gazze' teşekkürü: Kişisel olarak ilgilendi

Yeni Şafak
9/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın geçtiğimiz ay ABD'de yaptığı görüşmeden (Foto: AFP)

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. "Barış için büyük bir anlaşma oldu" diyen Trump, "Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı, kişisel olarak ilgilendi. Türkiye'ye teşekkür ederim" dedi.

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ateşkes sürecine doğrudan Hamas’la temas kurarak şahsen katkı sağladığını belirterek kendisine teşekkür etti.


Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti

Gazze'nin kademeli olarak yeniden inşa edileceğini belirten Trump, Mısır’a gideceğini ve yeni bir anlaşma imzalayacaklarını söyledi.

"Gazze konusunda Türkiye, Katar ve Mısır’a teşekkür ediyorum. Erdoğan inanılmaz iş çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi. Ona çok teşekkür ediyorum. Harika davrandı."
diyen Trump, "
Gerçekten inanılmaz bir anla karşı karşıyayız. Gazze’de savaşı sona erdirdik ve çok daha geniş çapta bir barış tesis ettik. Kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık ve pazartesi ya da salı günü salıverilmeleri bekleniyor."
ifadelerini kullandı.

"İran ile iş birliği" vurgusu

ABD’nin İran’la da iş birliği yapacağını dile getiren Trump, "Onların da ülkelerini yeniden inşa edebilmelerini istiyoruz. Tüm ülkeler bu korkunç çatışmayı sonlandırdığımız için teşekkür etmeliler" ifadelerini kullandı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir.


