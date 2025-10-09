İran'dan uluslararası topluma 'İsrail'e dikkat edin' çağrısı: Aldatıcı ve güvenilmez

"İran, Filistin halkının meşru direnişini ve kendi geleceğini belirleme hakkını desteklemektedir. Bu doğrultuda son iki yılda tüm diplomatik imkanlarını seferber etmiş, özellikle bölgesel düzeyde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) platformlarında yoğun girişimlerde bulunmuştur. Siyonist rejim ve destekçileri üzerinde baskı kurulması için çalışılmış, bu çabalar Gazze’deki soykırımın durdurulması ve işgalci güçlerin bölgeden çekilmesi hedefiyle yürütülmüştür"