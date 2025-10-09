Yeni Şafak
İran'dan uluslararası topluma 'İsrail'e dikkat edin' çağrısı: Aldatıcı ve güvenilmez

18:599/10/2025, Perşembe
IHA
İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından yapılan yazılı açıklamada uluslararası topluma İsrail'e karşı dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Devletler ve yetkili uluslararası kurumlar, Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçların faillerini ve sorumlularını tespit ederek yargılamakla yükümlüdür." ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından yayımladığı açıklamada, uluslararası toplumun İsrail’in verdiği sözleri ihlal etmemesi için dikkatli olması gerektiği belirtilerek, tüm tarafların İsrail’in
"aldatıcı ve güvenilmez tutumlarına"
karşı tetikte olması gerektiği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, İran’ın her zaman soykırımın durdurulması, işgalci güçlerin çekilmesi, insani yardımların ulaştırılması, Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve Filistin halkının temel haklarının korunmasını öngören her türlü girişimi desteklediği vurgulandı. Açıklamada,
"İran, Filistin halkının meşru direnişini ve kendi geleceğini belirleme hakkını desteklemektedir. Bu doğrultuda son iki yılda tüm diplomatik imkanlarını seferber etmiş, özellikle bölgesel düzeyde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) platformlarında yoğun girişimlerde bulunmuştur. Siyonist rejim ve destekçileri üzerinde baskı kurulması için çalışılmış, bu çabalar Gazze’deki soykırımın durdurulması ve işgalci güçlerin bölgeden çekilmesi hedefiyle yürütülmüştür"
ifadeleri kullanıldı.


"İsrail’in güvenilmez tutumuna karşı dikkatli olunmalı"


Açıklamada, uluslararası toplumun İsrail’in verdiği sözleri ihlal etmemesi için dikkatli olması gerektiği belirtilerek, tüm tarafların İsrail’in
"aldatıcı ve güvenilmez tutumlarına"
karşı tetikte olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada,
"Gazze’deki suçların ve soykırımın durdurulması, uluslararası toplumun adaletin sağlanması yönündeki ortak yasal, insani ve ahlaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Devletler ve yetkili uluslararası kurumlar, Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçların faillerini ve sorumlularını tespit ederek yargılamakla yükümlüdür. Bu süreç, Siyonist rejimin onlarca yıldır süren cezasızlığına son verilmesi açısından büyük önem taşımaktadır"
denildi.


