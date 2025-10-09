Yeni Şafak
İsrail yine yan çiziyor: Hamas'tan ateşkes anlaşmasına ilişkin kritik mesaj geldi

9/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Hamas'tan ateşkes anlaşmasına ilişkin kritik mesaj: Netanyahu yönetimi kararlaştırılan adımları manipüle etmeye başladı.
Hamas'tan ateşkes anlaşmasına ilişkin kritik mesaj: Netanyahu yönetimi kararlaştırılan adımları manipüle etmeye başladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail’in Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasının maddelerini manipüle etmeye başladığını öne sürdü. El Cezire Arapça’ya konuşan Kasım, Tel Aviv yönetiminin “tarihleri, listeleri ve prosedürleri keyfi biçimde değiştirdiğini” belirtti. Netanyahu’nun bu tutumla “kamuoyuna kontrolün kendi elinde olduğunu göstermeye çalıştığını” söyleyen Kasım, arabulucularla temasta olduklarını ve İsrail’in anlaşmayı ertelemesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, El Cezire Arapça'ya İsrail'in "ateşkes anlaşmasında kararlaştırılan tarihleri, listeleri ve bazı prosedür ve adımları manipüle etmeye" başladığını söyledi.


HAMAS: İSRAİL PROSEDÜRÜ MANİPÜLE EDİYOR


Kasım, Netanyahu'nun bunu "halka, işleri kontrol edenin, hareket ettiren ve yönetenin kendisi olduğunu göstermek" için yaptığını iddia etti. Kasım, "İşgalcileri kararlaştırılanlara uymaya ve ertelemelerine izin vermemeye zorlamak için arabulucularla iletişim halindeyiz. Bugün öğlen saatlerinde arkadaşlarla ateşkes hakkında görüştük, ancak işgalci, iç politika nedenleriyle duyuruyu başka tarihlere erteliyor" diye açıkladı.


Kasım, "İşgalcilerin kararlaştırılanlara uyması gerektiğini söylemeye devam ediyor ve arabulucuları bunu sağlamak için çalışmaya çağırıyoruz." diye ekledi.



