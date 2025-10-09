İsrail yine yan çiziyor: Hamas'tan ateşkes anlaşmasına ilişkin kritik mesaj geldi

Kasım, Netanyahu'nun bunu "halka, işleri kontrol edenin, hareket ettiren ve yönetenin kendisi olduğunu göstermek" için yaptığını iddia etti. Kasım, "İşgalcileri kararlaştırılanlara uymaya ve ertelemelerine izin vermemeye zorlamak için arabulucularla iletişim halindeyiz. Bugün öğlen saatlerinde arkadaşlarla ateşkes hakkında görüştük, ancak işgalci, iç politika nedenleriyle duyuruyu başka tarihlere erteliyor" diye açıkladı.