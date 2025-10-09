Lübnan'dan İsrail'e ateşkese uyma çağrısı: Uluslararası toplum baskı yapmalı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Ekonomi Gazetecileri Derneği heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Berri, İsrail'in imzalanan anlaşmaları sürekli ihlal ettiğini belirterek, uluslararası toplumun baskı yapması gerektiğini ifade etti.
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in Kasım 2024’ten bu yana binlerce kez ihlal ettiği Lübnan’daki ateşkes anlaşmasına uymaya zorlanması gerektiğini söyledi.
Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, Beyrut’ta Ekonomi Gazetecileri Derneği heyetini kabul etti.
İsrail ateşkesi 4 bin 500’den fazla kez ihlal etti
İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırı tam ölçekli savaşa dönüşmüştü.
Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.
Kasım 2024’te taraflar ateşkes anlaşmasına varmasına rağmen, İsrail bu anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ederek yüzlerce can kaybına yol açtı.
Ayrıca İsrail, son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesinin yanı sıra onlarca yıldır işgal altında tuttuğu bölgelerden de çekilmedi.