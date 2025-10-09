Lübnan'dan İsrail'e ateşkese uyma çağrısı: Uluslararası toplum baskı yapmalı

"En son örnek Kasım 2024’te Lübnan ile varılan ateşkestir. Lübnan, Litani Nehri’nin güneyindeki bölgelerde anlaşmaya tamamen uydu. Direniş (Hizbullah) 27 Kasım 2024’ten bu yana tek bir mermi bile sıkmadı. Buna rağmen İsrail, geri çekilmek ve tutukluları serbest bırakmak yerine yeni bölgeleri işgal etti, köyleri yıktı."