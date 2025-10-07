İsrail’in işkence üssü: 'Negev Hapishanesi'

İsrail askerlerin binlerce Filistinliyi ağır işkenceler yaptığı hapishane hakkında, rapor hazırlandı. 7 Ekim’den itibaren gözaltında tutulan 55 Filistinlinin ifadesinin toplandığı rapor, mahkumlara kötü muameleyi bir politika haline getiren bir kampa dönüştüğü belirtildi. Gözaltına alınanların, sert, acımasız işkence ve ıstıraba maruz kaldığı bu tesisler, fiilen işkence kampları olarak işlev görüyor. Bazı tutukluların çıplak fotoğraflarının çekildiğini ve gardiyanların cinsel saldırısına maruz kaldıklarını aktarıyor. Ayrıca raporda ilaçlarını alamayan iki kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.