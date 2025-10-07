Yeni Şafak
İsrail'in işkence üssü: 'Negev Hapishanesi'

İsrail’in işkence üssü: 'Negev Hapishanesi'

7/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Negev Hapishanesi

Siyonist İsrail, Kürsel Sumud Filosu aktivistlerini, Filistinli tutuklulara karşı yüzlerce suç ve kötü muamelenin işlendiği Negev Hapishanesi'nde alıkoydu.

İsrail askerlerin binlerce Filistinliyi ağır işkenceler yaptığı hapishane hakkında, rapor hazırlandı. 7 Ekim’den itibaren gözaltında tutulan 55 Filistinlinin ifadesinin toplandığı rapor, mahkumlara kötü muameleyi bir politika haline getiren bir kampa dönüştüğü belirtildi. Gözaltına alınanların, sert, acımasız işkence ve ıstıraba maruz kaldığı bu tesisler, fiilen işkence kampları olarak işlev görüyor. Bazı tutukluların çıplak fotoğraflarının çekildiğini ve gardiyanların cinsel saldırısına maruz kaldıklarını aktarıyor. Ayrıca raporda ilaçlarını alamayan iki kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.



