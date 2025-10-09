İsrail basınında Türkiye'nin rolüne vurgu: Ateşkes görüşmelerine katılması belirleyici oldu

Yeni Şafak
İsrail basını, diğer arabuluculardan ziyade Tükiye'nin ateşkeste belirleyici olduğunu vurguladı.
İsrail basını, diğer arabuluculardan ziyade Tükiye'nin ateşkeste belirleyici olduğunu vurguladı.

Gece saatlerinde ilan edilen Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin İsrail basınında Türkiye'nin rolüne yer verildi. The Times of Israel'in Arap diplomatlara dayandırdığı haberinde, Katar ve Mısır'ın Hamas'ı ikna etmek için sarf ettiği yoğun çabalara karşın Türkiye'nin görüşmelere dahlinin belirleyici olduğu vurgulandı.

İsrail basını, Türkiye'nin Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması müzakerelerine katılmasının mutabakata varılması konusunda belirleyici olduğunu kaydetti.

The Times of Israel'in Arap diplomatlara dayandırdığı haberinde, Türkiye, Katar ve Mısır'ın Hamas'ı esirler serbest bırakıldıktan sonra İsrail'in saldırıları yeniden başlatmayacağına dair ABD'nin verdiği güvencelere ikna etmek için çaba sarf ettiği belirtildi.

"Görüşmelere Türkiye'nin dahli belirleyici oldu"

Arap diplomat, Katar ve Mısır'ın Hamas'ı ikna etmek için sarf ettiği yoğun çabalara karşın Türkiye'nin görüşmelere dahlinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Bunun yanında İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de telefonla arayarak Katarlı yetkililerden özür dilemesinin, ülkenin Hamas nazarında kaybolan itibarını yeniden kazanmasını sağladığı kaydedildi.

"Hamas'ın taahhütlere güvenmesini sağladı"

Bu faktörlerin Hamas'ı etkilediği ve verilen taahhütlere güvenmesini sağladığı aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.



