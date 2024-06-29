Oslo'nun son kırıntıları da yok oldu

İsrail Güvenlik Kabinesi, daha önce aşırı sağcı Maliye Bakanı Bazalel Smotrich tarafından sunulan ve son bir buçuk yılda Batı Şeria'da kurulan yasa dışı beş Yahudi yerleşiminin resmileştirilmesine ilişkin tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti. işgali derinleştiren tasarıya Filistin tarafından tepki gösterilirken Smotrich'in partisi "Hükümet arkamızda"

FİLİSTİNLİ YETKİLİLERE HAREKET KISITLAMASI

Yasa dışı Yahudi yerleşimlerini resmileştirerek buralarda İsrail kanunlarının uygulanmasını ön gören tasarı, Ramallah'taki Filistin yönetimini de işlevsizleştiriyor. Tasarıda, Ramallah'taki Filistin hükümeti yetkililerinin imtiyazlarının kaldırılması ve bu yetkililere Batı Şeria'da hareket kısıtlaması getirilmesi de yer alıyor. Tasarı aynı zamanda, Filistin Meclisi'nin Beyt Lahim kentinin doğu bölgeleri ile Kudüs'ün güneydoğu bölgelerindeki yetkilerini ilga ediyor.

NEKBE'DEN BERİ EN TEHLİKELİ ADIM

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin işgal tasarısını kabul etmesinin ardından bir açıklama yayınlayan Filistin Ulusal Girişim Partisi Lideri Mustafa el-Bergusi, tasarının kabul edilmesinin İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'ndan kalan son kırıntıları da yok ettiğini söyledi. Tasarının, Filistin yönetiminin bütün yetkilerini elinden aldığına dikkat çeken Bergusi, tasarının Nekbe'den bu yana İsrail tarafından atılan en tehlikeli adım olduğunu belirterek, "İsrail bu tasarıyla Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olmaktan da çıkarıp Filistinlilerin birbirinden bağımsız gettolarda yaşadığı bir İsrail toprağı haline getiriyor" cümlelerini kullandı. Bergusi ayrıca, tasarının yalnızca Yahudi yerleşimlerin genişletilmesini değil Filistinlilerin evlerinin yıkılmasını da içerdiğini kaydetti.

GAZZE'YE BOMBALI RAMALLAH'A SİYASİ CEZA

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten beri vahşi bombardımanlarla çocuk, kadın, genç, yaşlı ayırt etmeksizin 37 bini aşkın Filistinliyi katlederek toplu cezalandırma uygulayan İsrail, Batı Şeria'yı ise siyasi işgal adımları atarak cezalandırıyor. Daha önce birçok kez Batı Şeria'nın ilhakı, Ramallah hükümetinin bütçesinin kesilmesi gibi çağrılar yapan Smotrich, Nisan ayında New York Times tarafından sızdırılan bir ses kaydında ise Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemek için Ramallah hükümetini yıkma dahil herşeyi yapacağını söylemişti. Smotrich, kabinenin tasarıyı onaylamasının ardından dün yaptığı açıklamada ise "Hükümet olarak, Filistinlilerin uluslararası platformlarda İsrail'e karşı giriştikleri hareketliliklere karşı cezai önlemler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET SMOTRİCH'İN ARKASINDA

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere, bütün uluslararası güçlerin yasa dışı saymasına rağmen Batı Şeria'da Yahudi yerleşimleri kurma projelerini hızlandıran Smotrich'e İsrail hükümetinin tam destek verdiği belirtiliyor. Bölgedeki Yahudi yerleşimleri koruyan aşırı sağcı koalisyon hükümetinde yer alan Smotrich liderliğindeki Dini Siyonist Parti tarafından yayınlanan açıklamada, hükümetin Güvenlik Kabinesi tarafından kabul edilen tasarıyı desteklediği vurgulandı. Buna karşılık kabinenin tasarıyı kabul etmesine ilişkin olarak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından bir resmi açıklama yapılmadı.

Hamas'tan sert tepki

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi tasarısının kabul etmesine ilişkin Hamas Hareketi tarafından yayınlanan açıklamada, "Tasarının, Smotrich önderliğindeki faşist ilhak planının son adımı olduğunu" bildirdi. Açıklamada, "Söz konusu tasarının faşist İsrail hükümetinin Smotrich'in işgalci fikirlerini hayata geçireceğini ilan etmesi anlamına geldiğine" vurgu yapıldı. Filistin halkına işgal altındaki bütün kentlerde ve kasabalarda işgalcilere karşı ortak mücadele çağrısı yapılan açıklamada, işgalci İsrail'in bu adımlarının Filistin halkının iradesiyle başarısız olacağı ve Filistin halkının özgürlük iradesinin asla kırılamayacağı kaydedildi. Açıklamada, İsrail'in işgali genişletmesine rağmen sessizliğini koruyan uluslararası topluma da eleştiri yöneltilirken, "İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşı kınamaları aşan fiili adımlar atılması gerektiğinin" altı çizildi.















