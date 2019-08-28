ÖSO’dan Suriye’de Huzur Operasyonu: 67 gözaltı ÖSO’dan Suriye’de Huzur Operasyonu: 67 gözaltı Özgür Suriye Ordusu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terörden arındırılan Afrin, El- Bab, Cerablus bölgelerinde Esed rejimi ajanları ve çetelere yönelik Huzur Operasyonu başlattı. Pazartesi günü başlayan operasyon kapsamında terör örgüterine yardım eden 67 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında terör örgütü YPG/PKK’ya da yardım edenlerin yer aldığı belirtildi.

Haber Merkezi 28 Ağustos 2019, 18:50 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019, 20:09 IHA