Dünya ÖSOdan Suriyede Huzur Operasyonu 67 gözaltı
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ÖSO’dan Suriye’de Huzur Operasyonu: 67 gözaltı

ÖSO’dan Suriye’de Huzur Operasyonu: 67 gözaltı

Özgür Suriye Ordusu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terörden arındırılan Afrin, El- Bab, Cerablus bölgelerinde Esed rejimi ajanları ve çetelere yönelik Huzur Operasyonu başlattı. Pazartesi günü başlayan operasyon kapsamında terör örgüterine yardım eden 67 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında terör örgütü YPG/PKK’ya da yardım edenlerin yer aldığı belirtildi.

Haber Merkezi IHA
ÖSO'dan huzur operasyonu. (arşiv)
ÖSO'dan huzur operasyonu. (arşiv)

Özgür Suriye Ordusu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde başlattığı ‘Huzur Operasyonu’nda 67 kişiyi gözaltına aldı.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terörden arındırılan Afrin, El- Bab, Cerablus bölgelerinde, Esad rejimi ajanları ve çetelere yönelik “Huzur Operasyonu” başlattı.

  • Pazartesi günü başlayan operasyon kapsamında terör örgütlerine yardım eden ve suç çetelerine üye olan 67 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında terör örgütü YPG/PKK’ya da yardım edenlerin yer aldığı belirtildi.

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