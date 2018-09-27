Dünya Ovaköyde kaybedecek zaman yok
ORTADOĞU

Ovaköy’de kaybedecek zaman yok

Irak’ın kuzeyinde peşmerge bölgeleri ile Bağdat yönetimi arasında kalan bölgelerde 3 ayrı gümrük noktası kuruldu. Sınır hattı dışındaki tartışmalı gümrük noktaları Türkiye- Irak arasında açılacak Ovaköy’ün aciliyetini de gündeme getirdi.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Sabotajları bertaraf için Ovaköy mutlaka açılmalı
Sabotajları bertaraf için Ovaköy mutlaka açılmalı

Irak'ın kuzeyinde Peşmerge kontrolündeki bölgeyle merkezi yönetim arasında kalan güzergah boyunca 3 ayrı gümrük noktası kuruldu. Türkiye'den Irak'a giden TIR'lar için yolculuk bundan böyle daha masraflı olacak. Irak Türkmen Cephesi (ITC) yöneticilerinden Mehmet Seman, "Bu girişim Türkiye'nin Irak'a ihracatını baltalama amaçlıdır ve hiç zaman kaybetmeden Ovaköy Sınır Kapısı açılmalıdır" dedi. ITC Kerkük Teşkilatı Sorumlusu Seman, gümrük noktalarından birinin Erbil-Kerkük yolu üzerindeki Altınköprü'de, diğerinin Süleymaniye-Bağdat hattındaki Kara İncir bölgesinde, üçüncüsünün ise Kerkük-Bağdat güzergahında Safra bölgesinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Mehmet Seman

İHRACAT ZARAR GÖRÜR

"Sınır hattı dışında kurulan gümrük noktaları tartışmalı bir girişim. Bu gayriresmi kapılar maliyeti yükseltecek, ticari dinamizme büyük zarar verecek. Kaybeden Irak halkı olacak. Ayrıca bu yöntemle Türkiye'nin ihracat potansiyeline darbe vurulmak isteniyor. Her kontrol ve gümrükleme faaliyeti yeni vergiler ve beraberinde mali yükler getiriyor. Habur dışında kurulan bu ara gümrük noktalarında ısrar edilmesi halinde Türkiye'nin yıllık 10 milyar doları aşan ihracatı zarar görecektir."

İRAN'IN 6 KAPISI VAR

"Aslında sorunun en temel noktası, Irak ve Türkiye arasında tek kapının varlığı. Ovaköy'ün devreye girmesiyle bu sorunlar ortadan kalkacak ve alternatif güzergahla ticari faaliyet yoğunluğu mevcudun üzerine çıkacaktır. İran'ın Irak'a açılan 6 farklı sınır kapısı var. Türkiye'nin tek kapıya mahkum edilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Sınır hattı dışında kurulan bu noktalar aynı zamanda Irak'ın bütünlüğü konusunda da ciddi sorunlara sebebiyet verecektir."

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Fatih Yıldız

Bize tek geçiş yetmez

Irak’ın kuzeyinde başlatılan ara gümrük uygulamasına karşı Türkiye’nin Irak Büyükelçiliği harekete geçti. Büyükelçilik, ‘konunun yakından takip edildiğini’ duyurdu. Yeni Şafak’a konuşan Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız, Ovaköy Sınır Kapısı’nın ‘mutlak bir gereklilik’ olduğunu ifade ederek, “Türkiye, Bağdat yönetiminin sınırlarının tamamında ve sınır kapılarında kontrolü elinde tutmasına büyük önem veriyor” dedi. Kalıcı çözüm için Irak’ta yeni hükümetin kurulmasının beklendiğini anlatan Yıldız, “Ovaköy mutlak bir gerekliliktir. Zira bu denli yüksek ticaret hacmine sahip karadan komşu iki devletin sadece bir sınır geçiş noktasıyla yetinmesi yanlış. Ovaköy’e ilişkin adımlar önümüzdeki dönem hızlanarak devam edecek” diye konuştu.

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