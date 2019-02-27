Dünya Pakistan Başbakanı İmran Handan önemli açıklama
ASYA

Son Dakika: ​Pakistan Başbakanı İmran Han'dan'dan önemli açıklama

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan önemli açıklama

Pakistan Başbakanı İmran Han Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında, "Sivillere zarar vermek istemiyoruz. İş birliğine hazırız. Ama şu anda oturup birlikte konuşmamız gerekiyor bu konuyu nasıl çözeceğimizi. Sağduyunun kazanması gerekiyor." dedi.

Haber Merkezi Diğer
Pakistan Başbakanı İmran Han.
Pakistan Başbakanı İmran Han.

Pakistan Başbakanı İmran Han Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında açıklamalarda bulunarak; "Sivillere zarar vermek istemiyoruz. İş birliğine hazırız. Ama şu anda oturup birlikte konuşmamız gerekiyor bu konuyu nasıl çözeceğimizi. Sağduyunun kazanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

  • Dün Hindistan'ın Keşmir'deki 'terör örgütlerine saldırı düzenlediklerini' açıklamasının ardından bugün de Pakistan'dan adım geldi.

Saldırı sonrası Pakistan'a ait 3 savaş jetinin Hindistan hava sahasına girdiği açıklandı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı da savaş uçaklarının Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesinde uçuş yaptığını doğruladı.

Düşen uçaktaki Hintli pilotun görüntüleri sızdırıldı
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Düşen uçaktaki Hintli pilotun görüntüleri sızdırıldı
Pakistan hava sahasında düşürülen Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın pilotu esir alındı. Sosyal medyada Hintli pilotun görüntüleri paylaşıldı.

Nükleer silah kullanma kararı alabilir

Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilimin detaylarını gazeteci Fakhar-Ur Rehman CNN TÜRK canlı yayınında aktardı. Fakhar-Ur Rehman "Pakistan Ulusal Komuta Kurulu acil olarak toplandı. Bu kurul Pakistan'ın nükleer silahlar ve füzelerin kontrol altında tutulduğu, nükleer silahların kullanılmasıyla ilgili sorumlu bir kurul. Bizim aldığımız bilgilere göre bu kurul da Pakistan, 'Hindistan tarafından büyük bir saldırı gelme tehlikesine karşılık, nükleer silah kullanma kararı alabilir' yorumunda bulunuyor. Bu konuda kararın Başbakan tarafından alınması bekleniyor şu anda hükümet kaynakları tarafından aldığımız bilgiler bu yönde. Ancak kurulun alacağı karar bu toplantıdan sonra belli olacak. Şu anki durumda Pakistan, ulusal güvenliği için Hindistan'a karşı nükleer silah kullanabilir" dedi.

Pakistan: Hindistan'ın iki pilotu elimizde

Pakistan ordusu ayrıca hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü açıkladı. Düşürülen uçaktaki bir pilotun da ellerinde olduğunu, ötekinin ise hastanede olduğu ekledi.

Hindistan medyası da Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirirken kendi uçağının kayıp olduğunu doğruladı.

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Hintli pilota ait olduğu iddia edilen bir görüntü ise 'Radio Pakistan'da paylaşıldı.

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