Pakistan’da mitingde patlama: 42 ölü 150 yaralı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıların Pakistan’ın demokratik sistemine karşı olanlar tarafından düzenlendiğini belirterek, “Siyasi partilere yönelik saldırılardan da anlaşılacağı üzere, düşman Pakistan'daki demokratik sisteme karşıdır. Sorumlular tespit edilecek ve cezalandırılacaktır. Pakistan ulusu, kolluk kuvvetleri ve koruyucularımız düşmanın bu tür korkakça taktiklerinin başarıya ulaşmasına asla izin vermeyecektir. Ben de dahil olmak üzere tüm ulus, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısına ortaktır” ifadelerini kullandı.