Dünya Pakistanda tahliyeler durduruldu Koronavirüs ciddi bir konudur ancak acele ve korku ile alınan kararlar işe yaramaz
KORONAVİRÜS

Pakistan'da tahliyeler durduruldu: Koronavirüs ciddi bir konudur ancak acele ve korku ile alınan kararlar işe yaramaz

Pakistan Yüksek Mahkemesi, eyalet mahkemelerinin, adi suçlardan hüküm giyenler için yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında verdiği tahliye kararlarının durdurulmasına hükmetti.

Haber Merkezi AA
Ülkede, 1625 kişide Kovid-19'a rastlanırken, salgın nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede, 1625 kişide Kovid-19'a rastlanırken, salgın nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Yüksek Mahkeme Başkanı Gülzar Ahmed, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle alınan, adi suçlardan hüküm giyenlerle bu suçlardan yargılaması devam edenlerin salıverilmesi kararının durdurulduğunu duyurdu.

  • Ahmed, kararların aceleye getirildiğini belirterek "Koronavirüs ciddi bir konudur ancak acele ve korku ile alınan kararlar işe yaramaz" ifadesini kullandı.

Eyalet mahkemelerinin, tahliye kararlarında şikayetçilerin görüşlerini dikkate almadığına vurgu yapan Ahmed, eyalet yetkililerini ve mahkemeleri, yüksek mahkemenin konuyla ilgili bu görüşünü dikkate almaya çağırdı.

Çin'de Türk dili okuyan öğrencilerden Türkiye'ye destek mesajı
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Çin'de Türk dili okuyan öğrencilerden Türkiye'ye destek mesajı
Çin'de Türk dili okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Instagram hesabından Türkiye'ye başarı diledi. Çinli gençlerin Instagram üzerinde paylaştığı mesajda ise şu ifadelere yer verildi: 'Birlikte daha güçlüyüz, birlikte sesimiz daha yüksek ve birlikte başaracağız. Haydi Türkiye, senin yanındayız.'

Ne olmuştu?

Pakistan'da, geçen hafta, İslamabad Yüksek Mahkemesi de dahil olmak üzere birçok yüksek mahkeme, cezaevlerindeki koşulları iyileştirmek ve Kovid-19 tedbirlerini artırmak amacıyla adi suçlardan hüküm giyen ve bu suçlarla ilgili yargı süreci devam eden 500'den fazla kişinin serbest bırakılması kararı vermişti.

Ülkede, 1625 kişide Kovid-19'a rastlanırken, salgın nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi.

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