Pakistan’daki cami saldırısında can kaybı 93’e yükseldi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün saldırının ardından kente gitmişti. Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Peşaver'den yeni döndüm. İnsani trajedinin boyutu hayal bile edilemez. Halkı derin bir keder duygusu sarmış durumda. Terörizmin en önde gelen ulusal güvenlik sorunumuz olduğuna hiç şüphem yok. Acılı ailelerin acısı kelimelerle tarif edilemezken, en içten taziyelerimi ve en içten duygularımı ifade ediyorum. Bu alçak olayın faillerine mesajım, halkımızın azmini küçümseyemezsiniz” dedi.