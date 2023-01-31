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Dünya

Pakistan’daki cami saldırısında can kaybı 93’e yükseldi

Pakistan’ın Peşaver kentinde camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 93’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 150 olarak belirtildi.

09:42 . 31/01/2023 Salı
DHA
Pakistan

Pakistan

Pakistan
Devlet Televizyon Kurumu (PTV), dün
Peşaver kenti
nde öğle namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 93 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda 150 kişi de yaralandı. Can kaybının artmasından endişe duyulduğu ifade edildi.

“TRAJEDİNİN BOYUTU HAYAL EDİLEMEZ”

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün saldırının ardından kente gitmişti. Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Peşaver'den yeni döndüm. İnsani trajedinin boyutu hayal bile edilemez. Halkı derin bir keder duygusu sarmış durumda. Terörizmin en önde gelen ulusal güvenlik sorunumuz olduğuna hiç şüphem yok. Acılı ailelerin acısı kelimelerle tarif edilemezken, en içten taziyelerimi ve en içten duygularımı ifade ediyorum. Bu alçak olayın faillerine mesajım, halkımızın azmini küçümseyemezsiniz” dedi.



#Pakistan
#Peşaver kenti
#Patlama
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Pakistan’daki cami saldırısında can kaybı 93’e yükseldi
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