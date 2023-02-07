Pakistan'dan Türkiye'deki depremzedeler için yardım fonu

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili TBMM, Başkan Mustafa Şentop'un imzasıyla ortak bir bildiri yayımladı. AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin TBMM gruplarının yayımladığı ortak bildiride "Vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz." mesajı verildi. "Acımız tarifsizdir." vurgusu yapılan bildiride, bu kara günde devletin, bütün birimleriyle teyakkuzda olduğu, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tüm gayretiyle çalıştığı kaydedildi.