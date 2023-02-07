TBMM depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı

"Ülkemizle birlikte depremden etkilenen komşu ülkelerden gelen can kaybı ve yıkım haberleri üzüntümüzü artırdı. Bu vesileyle depremden etkilenen KKTC, Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, Mısır, Filistin ve İsrail halklarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yine milletimizin acısını paylaşmak ve yaralarımızı sarmak için taziye ve destek mesajları ile yardım gönderen yabancı devletlerin parlamentolarına ve diğer yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca ülkemizin dört bir yanında depremin yaralarını sarmak için yardım çalışmalarına katkı sağlayan, maddi veya manevi destek sunan her bir vatandaşımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. TBMM Başkanlığı ve TBMM'nde grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcileri olarak depremle sarsılan vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz. Milletimizin, tarihinde yaşadığı benzer felaketlerde olduğu gibi bu acı günde de bağrında açılan derin yarayı, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde dayanışma ile aşacağına olan inancımız tam. Milletimizin başı sağ olsun."