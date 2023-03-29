|
Reklam
Reklam
Dünya

Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı. Bazı rutin kontroller için Gemelli Hastanesine kaldırıldığı bildirilen Papa'nın durumunun endişe verici görünmediği kaydedildi.

22:16 . 29/03/2023 Çarşamba
AA
Papa Franciscus rutin kontroller için hastaneye kaldırıldı.

Papa Franciscus rutin kontroller için hastaneye kaldırıldı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bazı rutin kontroller için Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yazılı açıklamasında, "Papa, bugün öğleden sonra önceden programlanmış bazı kontroller için Gemelli Hastanesinde bulunuyor." ifadesini kullandı.

İtalyan basınındaki haberlerde de Papa'nın yarın ve cuma gününe ilişkin programlarının iptal edildiği belirtildi.

Papa'nın geceyi hastanede geçirmesinin beklendiği, durumunun endişe verici görünmediği kaydedildi.

Bazı haberlerde ise Papa'nın kalbindeki bir sıkıntı sebebiyle hastaneye geldiği belirtilse de bu haberlere henüz teyit ya da yalanlama gelmedi.

Papa'nın Gemelli Hastanesinde papaların özel odasının bulunduğu katta kaldığı ve burada solunum problemi sebebiyle testler yapıldığı ifade edildi.

86 yaşındaki Papa, ocak ayı sonunda verdiği bir demeçte, sağlık durumunun iyi ve yaşına göre normal olduğunu belirtmişti.

Papa Franciscus, son olarak 4 Temmuz 2021'de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı.



#Papa Franciscus
#Roma
#Vatikan
#hastane
#Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.