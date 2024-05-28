Papua Yeni Gine'de 2 bin kişi toprak altında kaldı

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, 24 Mayıs'taki heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurdu. Hükümet, Enga ilindeki dağlık Kaokalam köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulundu. Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi. Kaokalam köyünde 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki toprakları sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görülüyor.