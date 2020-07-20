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Papua Yeni Gine'de koronavirüste son durum: İlk can kaybı yaşandı

Papua Yeni Gine'de koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı

Papua Yeni Gine’de (PNG) 48 yaşlarındaki kanser hastası kadının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ilk can kaybının yaşandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, PNG’nin başkenti Port Moresby’deki bir hastanede göğüs kanseri tedavisi gören ve 48 yaşında olduğu bildirilen kadının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

  • Virüsü hastanede kaptığı sanılan kadının ölümüyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybının yaşandığını bildiren Ulusal Kontrol Merkezi, kadının virüsten öldüğünün Port Moresby Genel Hastanesinde solunum semptomları nedeniyle ölen kişilere uygulanan rutin tükürük testlerinde ortaya çıktığını açıkladı.

PNG Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüse yakalanan 17 kişiden 8’i iyileşti.

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