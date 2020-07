Papua Yeni Gine'de koronavirüste son durum: İlk can kaybı yaşandı Papua Yeni Gine'de koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı Papua Yeni Gine’de (PNG) 48 yaşlarındaki kanser hastası kadının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ilk can kaybının yaşandığı bildirildi.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2020, 08:35 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2020, 08:37 AA