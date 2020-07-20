Papua Yeni Gine'de koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı

Avustralya'da karakola giren inek gündem oldu: İneği gören polisler paniğe kapıldı

Dünya genelinde etkisini sürdürüen koronavirüs (Covid-19) salgınında boyunca sık sık görmeye alıştığımız hayvanların şehre inme anlarına bir yenisi daha eklendi. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Doomadgee kasabasında bir inek polis karakolunun içerisine kadar girdi. Karakolun güvenlik kamerasına yansıyan o görüntülerde, polis karakoluna giren ineğin bir süre etrafı kolaçan ettiği, yiyecek bir şeyler bulmak için karakolun bahçesinde tur attığı görülüyor. İneği karakolda gördüklerinde paniğe kapılan polisler ise, o anları kayda almaktan geri durmadı. Söz konusu video izlenme rekorları kırdı.