Dünya
Para karşılığı göçmen

Dış Haberler
04:0021/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Afrika’nın güneydoğu ucunda yer alan Estavini, ABD yönetiminin sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmek için Washington’dan para aldı. Estavini Maliye Bakanı, anlaşmayı mecliste duyurarak, ABD’den sınır dışı edilen göçmenlerin kabulü için 5,1 milyon dolar aldıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde iç politikaya yönelik kullandığı en etkili argüman olan göçmen karşıtlığı, Afrika’daki küçük bir ülkeye para kazandırdı. Afrika’nın güneybatı ucunda ve toprakları Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik ile çevrili olan Estavini, 5.1 milyon dolar karşılığında ABD ile yaptığı anlaşmayla sınır dışı edilen 160 göçmeni kabul etti. Anlaşma karşılığında 15 kişilik ilk göçmen grubu Estavini’ye gönderildi.

MALİYE BAKANI AÇIKLADI

Esvatini Maliye Bakanı Neal Rijkenberg, önceki gün parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümetin ABD ile "Üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında sınır dışı edilen göçmenlerin kabulü karşılığında 5,1 milyon dolar aldığını belirtti. Rijkenberg, sürecin şeffaflığına ilişkin tartışmaların hükümet içinde değerlendirildiğini söyledi. Yerel basında yer alan haberlere göre, toplamda 160 göçmenin kabulünü içeren anlaşma kapsamında şimdiye kadar ABD'den sınır dışı edilen en az 15 kişi ülkeye kabul edildi.

ÜLKELERİNE İADE EDİLECEKLER

Mahalli basında yer alan haberlerde, ABD’den gönderilen göçmenlerin başkent Mbabane'deki yüksek güvenlikli Matsabha Cezaevi'nde, diğer mahkumlardan ayrı tutulduktan sonra ülkelerine iade edilmesi planlanıyor.

ÜÇ ÜLKE DAHA KABUL ETMİŞTİ

Trump yönetiminin Afrika ve Latin Amerika'da uyguladığı "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında daha önce Ruanda, Güney Sudan ve Uganda gibi ülkeler de ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmişti. Göçmen hakları savunucuları, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu, sığınmacıların güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirterek, programı eleştiriyor.



#Afrika
#Göçmen
#Estavini
