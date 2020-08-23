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Dünya Pariste sokaklardaki idrar kokusuna çözüm bulundu Organik pisuvarlar yerini aldı
AVRUPA

Paris'te sokaklardaki idrar kokusuna çözüm bulundu: Organik pisuvarlar yerini aldı

En fazla turist alan kentlerden biri olan Paris’te hakim olan idrar kokusuna organik çözüm geldi. Kentin çeşitli sokak ve caddelerine yerleştirilen pisuvarlardan elde edilen idrar, verimi arttırmak için buğday tarlalarında kullanılacak.

Haber Merkezi İHA
Sokaklara organik pisuvarlar yerleştirildi.
Sokaklara organik pisuvarlar yerleştirildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan tuvalet krizine çözüm geldi. Kent sokak ve caddelerinde hakim olan idrar kokusunun giderilmesi amaçlanan proje ile organik pisuvarlar sokaklardaki yerini aldı.

Ekolojik jest!

Pisuvarlardan elde edilen idrar, verimi arttırmak için buğday tarlalarında kullanılacak. Çiftçilerin de yüzünü güldürecek proje “ekolojik jest” olarak kabul gördü.

Daha önce de Fransa Bisiklet Turu sırasında yarışçıların geçtiği bölgelere “doğal pisuvar” adını verdiği depolu tuvaletler yerleştiren Ecosec firması, topladığı idrarı buğday üreticilerine gübre niyetine satıyordu. Şimdilerde aynı firma, pisuvarlarını kent merkezlerindeki cadde ve sokaklara kurup, idrar kokusu yaşanan şehirlerde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Mahalle sakinlerinin de memnuniyetle karşılaştığı pisuvarlar, çevre sorunlarıyla ilgilenen dernek ve kurumlardan büyük destek aldı. Öte yandan, doğal bir proje olarak adlandırılan depolu pisuvarlar için Paris Büyükşehir Belediyesinin çok sayıda sipariş verdiği açıklandı.

Firma tarafından yapılan açıklamada, “İdrar, bitki örtüsüne ve toprağa çok faydalı. Ancak büyük şehirlerde kirliliğin sebebi oluyor. Şehirleri pis kokulardan kurtarmak ve buğday tarlalarına doğal gübre sağlamak için böyle bir proje gerçekleştirdik” denildi.

Cadde ve sokaklara yerleştirilen pisuvarların arkasında idrarın depolandığı depo dolmaya başladığında elektronik sistem merkeze sinyal gönderiyor. Bir merkezde toplanan depolar daha sonra anlaşma yapılan çiftçilere gönderiliyor.

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