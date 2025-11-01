Paris'te Sudan'da sivillerin hedef alınması protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te Sudan'da sivillere yönelik katliamlara tepki olarak gösteri düzenlendi.

Göstericiler Sudan halkına destek için Paris'te Bastille Meydanı'nda yerel saat 15.00'da toplandı.

Sudan'ın Faşir şehri ve çevresindeki sivillerin katledilmesine tepki gösteren göstericiler, ölen sivillerin anısına burada bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

"Sudan'a özgürlük" , "Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) suçlu" ve "Sudan'la dayanışma" sloganları atan göstericiler, Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Sudan halkı için barış ve özgürlük talep eden göstericiler, "Sudanlılar hayata kalmak için gece gündüz çalışıyor" ve "İnsanlar uyurken sessiz olun, ölürken değil" yazılı afişler taşıdı.

Eylemciler, bölgedeki sivil ölümlerin sona erdirilmesi için uluslararası kamuoyuna harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Fransız milletvekilleri Gabrielle Cathala ve Carlos Martens Bilango gösteriye katılanlar arasında yer aldı.





Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

Onbinlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.







