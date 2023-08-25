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Dünya

Pasifik'te Fukuşima krizi

Japonya, tsunamiden zarar gören Fukuşima Nükleer Santrali'nin suyunu tahliye etmeye başladı. Çin radyoaktif risk nedeniyle Japonya'dan su ürünleri ithalatını yasakladı. Japonya, suyun arıtıldığını ve tehlike oluşturmadığını açıkladı.

Dış Haberler
04:00 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Japonya, Fukuşima Nükleer Santrali’nde biriktirilen ve radyoaktif maddeler içeren bir milyon tondan fazla atık suyu Pasifik Okyanusu’na boşaltmaya başladı.

Japonya, Fukuşima Nükleer Santrali’nde biriktirilen ve radyoaktif maddeler içeren bir milyon tondan fazla atık suyu Pasifik Okyanusu’na boşaltmaya başladı.

Japonya, Fukuşima Nükleer Santrali’nde biriktirilen ve radyoaktif maddeler içeren bir milyon tondan fazla atık suyu Pasifik Okyanusu’na boşaltmaya başladı. Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) boşaltma işleminin yerel saatle 13.00’te başladığını duyurdu. Açıklamada, seyreltilmiş radyoaktif atık suyun, yeraltından denize uzanan 1 kilometrelik tünelle tahliye edildiği belirtildi. Şirket, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 17 gün içinde 7 bin 800 ton atık su okyanusa boşaltacak. Mart 2024’e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun boşaltılması planlanıyor. 12 yıl önce yaşanan depremde, tsunami dalgaları santrali de vurmuş, ve büyük bir felakete yol açmıştı. Karara tepki gösteren Çin, Japonya’dan tüm deniz ürünleri ithalatını askıya aldı. Çinli yetkililer kararın “tüketicilerin sağlığını korumak” amacıyla alındığını belirtti. Benzer şekilde Hong Kong da atık suyun boşaltılacağı bölgeden deniz ürünü alınmayacağını duyurmuştu. Güney Kore ve Tayvan’da da karar sonrası protestolar düzenlendi.



#Japonya
#Pasifik Okyanus
#Fukuşima
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